微熱山丘將在南投投資18億元 建智能化工廠

2019-09-05 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部今（5）日表示，知名鳳梨酥品牌「微熱山丘」將在南投投資18億元建置智能化工廠，創造MIT糕點全新市場。

經濟部投資台灣事務所今日召開「根留臺灣加速投資行動方案」聯審會議，通過以「微熱山丘」鳳梨酥享譽全球的寶田公司18億元投資案。

經濟部表示，10 年前寶田農企業自許，秉持照顧南投家鄉農民初衷，大量契作土鳳梨製成鳳梨酥，並結合鄉間淳樸內斂「奉茶」待客傳統，帶來令人感心的微熱溫度服務，「微熱山丘」頓時成為炙手可熱的傳統糕點。近年積極拓展海外市場，插旗東京表參道、上海、新加坡及香港等地，成為台灣最國際化的鳳梨酥品牌。

經濟部表示，微熱山丘名揚10年之際，為了在傳統基礎上賦予新生命及時代感，除了繼續深耕台灣特色水果糕點發揚本土價值，也與亞洲其他地區合作推出「全球果實計畫」，發掘各地特色水果的經濟價值，例如採用日本紅玉蘋果的蘋果酥、馬來西亞榴槤系列。

為了因應全球果實計畫研發更多新產品，寶田將投入18億元在南投旺來園區建置首座自有智能化工廠，與工研院機械所合作開發鳳梨切削自動化生產線，導入可判斷壞果的人工智慧技術(AI)來取代傳統人力切削，把品牌核心精神與農企業商業模式在國際發光發熱，將可為南投地區帶來63個本國就業機會。