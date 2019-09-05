親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

蝶豆花翻版？可可果肉、豆殼遭禁 業者嘆人心惶惶

郭台銘越過AIT直通白宮？他打臉美方見郭只因這原因

衝「智慧城市」成績佳 東元董座獲智慧城市卓越貢獻獎

2019-09-05 18:53經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

東元（1504）近年在智慧城市領域的發展，成績斐然，今（5）日由台灣智慧城市發展協會所主辦的「智慧城市卓越貢獻獎」頒獎典禮，東元董事長邱純枝榮頒「2019年智慧城市卓越貢獻獎」。

智慧城市卓越貢獻獎以「個人」為評選及頒獎對象，鼓勵在各領域持續耕耘、打造智慧城市基石的關鍵人物。邱純枝為專業經理人，在東元服務超過20年，於2015接任東元董事長後，以「節能減排智能自動」為企業願景，帶領集團在工業製造的基礎上，朝向智慧創新運用、多角化經營邁進。

東元近年在邱純枝的帶領下，以本業產品產融合資通訊等科技發展，投入智慧創新、多角化經營，並且已在智慧零售與智慧物流、智慧社區、智慧製造等各領域，發展出具有商業實力的產品與服務。

智慧製造方面，邱純枝帶領東元團隊，在中壢廠建置「馬達固定子自動化生產中心」，自主開發多項智慧化關鍵技術，並於2018年榮獲經濟部「智慧機械金質獎」。邱純枝直言，「智慧製造是台灣能脫穎而出的大好機會」，若能深化到供應鏈，更可以提升中小企業的競爭力。

邱純枝進一步表示，東元已輔導12家台灣供應商升級資訊系統，納入東元的智慧製造體系，串連兩端的資訊流，有效管理庫存、縮短交期。不止在國內，海外據點也加入東元智慧製造系管理，今年7月落成啟用的越南美福高效率馬達廠，規劃時就以高規格自動化、智能化產線為目標，並且以智能監控連結至台灣總部，即時掌握運作狀態，提升海外工廠的管理效率和生產質量。

在集團的目標擘劃下，東元近年也從製造走向服務業。邱純枝引領東元關係企業宅配通，進入智慧物流的領域；2018年，東元更推出智慧移動平台，研發出第一台國產自製的服務型機器人，且已應用在餐飲業的送餐、收餐服務，未來可望提供客製化解決方案，進入物流、公共服務、醫療照護、保全巡檢等不同領域市場。

東元不斷延伸觸角投入智慧創新項目，由訴求節能減排的智慧馬達、雲端空調，演進至能預防診斷的雲端監控、維修預測。邱純枝強調，物聯網、雲端等智慧化技術雖提供大數據和溝通互聯的功能，但要在怎樣的應用場景下，用何種控制方式，解決智慧城市或生活遇上的問題？將會是產品和服務能否為客戶接受的關鍵。

東元董事長邱純枝榮獲智慧城市貢獻獎。圖／東元提供
東元董事長邱純枝榮獲智慧城市貢獻獎。圖／東元提供
分享

東元智慧城市雲端
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

電商喜迎中秋 各出奇招

2019-09-05 14:22

夏普與三星 達成無線通訊專利許可協議

2019-09-05 14:22

旺宏報佳音 打進輝達自駕車運算平台供應鏈

2019-09-05 13:16

訊芯-KY：5G點火 業績旺

2019-09-05 13:10

鴻海旗下夏普 與三星達成LTE專利協議

2019-09-05 11:48

阿里巴巴「採購節」開跑 盼為台灣中小企注入外貿動能

2019-09-05 09:34

謝繼茂專訪（一）／中華電轉型 四面向進擊

2019-09-05 01:17

謝繼茂專訪（二）／5G競標 各種合作都能談

2019-09-05 01:14

謝繼茂專訪（三）／少林拳行家 職涯重開機

2019-09-05 01:14

半導體震撼 美光傳結盟紫光

2019-09-05 00:44

英特爾揪台廠 攻利基型NB

2019-09-05 00:39

英特爾新產品搶市 反擊超微

2019-09-05 00:37

首度推出非硬體服務 宏碁打造電競社群平台

2019-09-05 00:37

瑞信論壇登場 唱旺5G台系鏈

2019-09-05 00:37

瑞信看華為鏈 不會再重挫

2019-09-05 00:36

台PC出貨 上季增2％

2019-09-04 23:47

SEMI：12吋廠投資明年回溫

2019-09-04 23:36

美光兩岸押寶 市場神經緊繃

2019-09-04 23:36

聯發科助攻 揚智轉進智慧家居

2019-09-04 23:25

台積電效應 東煒建設落腳台南樹谷園區建大型物流中心

2019-09-04 19:43

聯茂8月營收逾21.7億元 創單月歷史新高

2019-09-04 15:26

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:38
看更多

熱門文章

半導體震撼 美光傳結盟紫光

2019-09-05 00:44

勞工若有三筆退休金是一次領還是月領？ 一次搞清楚

2019-09-05 15:40

他列3大理財方案在過世前花光財產 網虧：人算不如天算

2019-09-05 16:44

英特爾揪台廠 攻利基型NB

2019-09-05 00:39

美光兩岸押寶 市場神經緊繃

2019-09-04 23:36

國人儲備退休 有「三太」隱憂

2019-09-05 00:16

華航與波音敲定6架777貨機的訂單 價值21億美元

2019-09-05 07:20

壽險申訴案 上半年暴增62％

2019-09-05 00:25

謝繼茂專訪（一）／中華電轉型 四面向進擊

2019-09-05 01:17

黃國昌擬推囤房稅修法 財部對出租差別稅率有疑慮

2019-09-05 07:25

國票金傳併安泰銀

2019-09-05 00:25

華南銀行 全面禁止理專代客戶處理帳務金流

2019-09-05 01:14

信用卡數 衝破雙卡風暴障礙

2019-09-05 00:26

鴻海旗下夏普 與三星達成LTE專利協議

2019-09-05 11:48

什麼都課什麼都不奇怪！早年結婚畢業 都要繳印花稅

2019-09-05 11:04

名家觀點／政府財政管理的挑戰

2019-09-05 01:12

ETF進步獎 臺企銀奪冠

2019-09-04 23:54

聯發科助攻 揚智轉進智慧家居

2019-09-04 23:25

國票金再吃一家銀行？ 顧立雄：不是到市場買菜那麼簡單

2019-09-05 16:14

外資拿了現金股利大落跑 8月外資大量匯出2,029億元

2019-09-05 17:37

台積電效應 東煒建設落腳台南樹谷園區建大型物流中心

2019-09-04 19:43

瑞信論壇登場 唱旺5G台系鏈

2019-09-05 00:37

華映200移工沒頭路 移民署送中秋禮關懷

2019-09-04 19:45

新光三越 今年營收衝向800億

2019-09-04 23:26

憂我被列操縱國 工商界：匯率問題 應以台商為重

2019-09-05 00:34

企業資金匯回 留意三重點

2019-09-04 23:36

永豐金證攻財管 取得美國QI資格

2019-09-05 01:31

雙子星開發 兩個備案

2019-09-05 00:29

麗晶之夜 進帳1.5億

2019-09-05 00:15

共享機車競爭激烈 WeMo 推新月租制

2019-09-04 21:56

台商回流 台中就博會7日釋出3700個職缺

2019-09-04 21:29

長榮看好越南 新增峴港航線

2019-09-05 00:15

禾聯碩推家電環控中心新品 以智慧聲控公仔指揮電視等

2019-09-04 21:37

旺宏報佳音 打進輝達自駕車運算平台供應鏈

2019-09-05 13:16

英特爾新產品搶市 反擊超微

2019-09-05 00:37

貿戰衝擊政府喊話 工具機將有百億元訂單需求

2019-09-05 00:39

瑞信看華為鏈 不會再重挫

2019-09-05 00:36

中美貿易戰何時停？ 童子賢：只能問媽祖或推特

2019-09-05 15:55

不畏貿易戰衝擊 8產業逆勢成長

2019-09-05 14:10

海外繳所得稅 回台可抵減

2019-09-04 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top