衝「智慧城市」成績佳 東元董座獲智慧城市卓越貢獻獎

2019-09-05 18:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



東元（1504）近年在智慧城市領域的發展，成績斐然，今（5）日由台灣智慧城市發展協會所主辦的「智慧城市卓越貢獻獎」頒獎典禮，東元董事長邱純枝榮頒「2019年智慧城市卓越貢獻獎」。

智慧城市卓越貢獻獎以「個人」為評選及頒獎對象，鼓勵在各領域持續耕耘、打造智慧城市基石的關鍵人物。邱純枝為專業經理人，在東元服務超過20年，於2015接任東元董事長後，以「節能減排智能自動」為企業願景，帶領集團在工業製造的基礎上，朝向智慧創新運用、多角化經營邁進。

東元近年在邱純枝的帶領下，以本業產品產融合資通訊等科技發展，投入智慧創新、多角化經營，並且已在智慧零售與智慧物流、智慧社區、智慧製造等各領域，發展出具有商業實力的產品與服務。

智慧製造方面，邱純枝帶領東元團隊，在中壢廠建置「馬達固定子自動化生產中心」，自主開發多項智慧化關鍵技術，並於2018年榮獲經濟部「智慧機械金質獎」。邱純枝直言，「智慧製造是台灣能脫穎而出的大好機會」，若能深化到供應鏈，更可以提升中小企業的競爭力。

邱純枝進一步表示，東元已輔導12家台灣供應商升級資訊系統，納入東元的智慧製造體系，串連兩端的資訊流，有效管理庫存、縮短交期。不止在國內，海外據點也加入東元智慧製造系管理，今年7月落成啟用的越南美福高效率馬達廠，規劃時就以高規格自動化、智能化產線為目標，並且以智能監控連結至台灣總部，即時掌握運作狀態，提升海外工廠的管理效率和生產質量。

在集團的目標擘劃下，東元近年也從製造走向服務業。邱純枝引領東元關係企業宅配通，進入智慧物流的領域；2018年，東元更推出智慧移動平台，研發出第一台國產自製的服務型機器人，且已應用在餐飲業的送餐、收餐服務，未來可望提供客製化解決方案，進入物流、公共服務、醫療照護、保全巡檢等不同領域市場。