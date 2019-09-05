立端與交通大學 深耕5G網路邊緣運算與應用

2019-09-05 16:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



工業網安廠立端（6245）為掌握5G最新應用趨勢，強化邊緣運算核心技術與研發能力，促進產學人才多元化合作，與交通大學聯合研發實驗室計畫正式邁入第二年，於八月二十一日啟動5G邊緣運算2.0計畫，聯手打造次世代可擴充邊緣運算應用與高階伺服器散熱系統。透過產學聯合實作以及參與國際電信產業標準組織，立端科技將提供最佳化的5G邊緣運算平台，以加速電信運營商市場布局。

近年來軟體定義廣域網路(SD-WAN)、網路虛擬化(NFV)與邊緣運算(MEC)應用快速發展，已成為未來電信業者打造彈性可程式化服務平台，佈建5G應用不可或缺的核心技術。立端科技長久以來為網路計算、資訊安全專用平台領導品牌，於四年前成立電信應用部門，深耕網路虛擬化垂直市場，成功與多家國際級電信運營商建立合作關係。

立端科技資深副總曾祥峻表示，公司近年來致力於行動邊緣運算MEC技術研究與實作，在網路邊緣提供雲端運算的能力。MEC可以有效減少核心網路設備日益增加的營運壓力，讓電信營運商可以為顧客創造出獨特的5G服務體驗。會議中交通大學針對邊緣運算實作的成果回顧，探討如何在MEC架構中，以中間設備(Middlebox)方式，佈建立端高性能網路設備，達成低延遲，高頻寬的網路影片串流與AR/VR應用。

為預應5G網路革新，在邊緣運算市場取得成長的動能，立端科技與交通大學將啟動邊緣運算2.0計畫，以開放性(Open)與通透性(Transparent)為架構，打造新一代5G可擴充性(Scalable)邊緣運算平台。新一代MEC架構將針對基地台、接入網、核心網等不同應用環境，透過雲端管理介面，優化控制層與資料層，將流量與運算最佳化分配，為未來5G大量分散式邊緣運算應用做好準備。

為因應未來5G高速運算所產生散熱問題，發表立端高階伺服器及無風扇工業電腦散熱能力優化成果，並針對此兩項新世代散熱技術設計提出專利申請。立端科技期許與交通大學緊密產學合作，透過參與5G產業標準與本身在電信及MEC伺服器的市場優勢，提供5G應用高度整合硬體平台，協助運營商快速進入市場，共創雙贏。