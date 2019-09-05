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群光8月營收衝上90億大關 再創單月新高

2019-09-05 15:28經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

群光電子（2385）8月份自結合併營收首度突破90億元、為90.4億元，創下單月歷史新高，較上月大幅彈升13%，年增4.3%。累計今年前8個月自結合併營收達587.8億元，年增6.4%，再創同期歷史新高。

法人表示，來自消費性市場強勁的需求動能，群光的智慧家庭與電競相關產品兩大成長引擎在今年上半年強力熱轉，為群光寫下今年前半年每股稅後純益達4.26元的歷史新高記錄，而這些附加價值較高的產品，也同時為群光創下上半年毛利率16.1%、營益率5.1%、與淨利率7.0%「3率3升」的優異成績。

法人分析，根據IDC的市調資料，包括安控與智慧音箱等智慧家庭裝置，2019年全年的出貨量預估將成長28%達到8.41億台。在相關市場強勁的成長動能推升下，群光除了已在上半年繳出營收、營業毛利、營業利益、稅後淨利、與每股稅後純益改寫五大新高的佳績外。

法人預估，本季相繼加入智慧音箱、電競PC產品等兩大成長柴火後，可望與上半年即表現優異的智慧家庭與Type C筆電產品，四強聯手再為群光創下新成長記錄，預估本季營收季增可望達兩位數，而本業獲利能力亦可望再向上成長。

群光營收
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