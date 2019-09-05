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群電8月營收月增1.7% 單月營收再寫新高

2019-09-05 15:18經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

群光電能（6412）受惠PC相關產品及智慧家庭與遊戲機產品出貨動能增溫，帶動8月營收較上個月略增1.7%，單月營收繼上個月創下新高後，再度改寫歷史紀錄。

群電今（5）日公布8月營收約為33.31億元，較上個月略增1.7%，也比去年同期成長12.6%，單月營收繼上個月創下新高後，再度改寫歷史新高；自今年1月起，公司月營收已連續8個月刷新各月歷史新高紀錄。累計今年前8個月合併營收221.43億元亦為歷史新高，年成長約12.2%。

法人指出，第3季電源供應器進入傳統旺季，除了PC相關產品維持穩健向上趨勢外，智慧家庭與遊戲機產品出貨動能亦呈現強勁走勢，預期群光電能9月營收可望續揚。並看好群光電能在成本結構改善、產品組合優化下，本季獲利表現亦有機會挑戰歷史新高。

法人更指出，近期PC品牌紛紛推出主打影音編輯、直播、2D/3D繪圖等各式數位內容創作的「創作者PC (Creator PC)」產品，並看好Creator PC 將成為PC市場的新藍海。由於Creator PC系列的筆電需要強大運算能力來滿足大量的影音編輯作業，將推升大瓦特數筆電電源供應器需求。目前群光電能已成為多款Creator PC系列筆電電源供應器之主要供應商，當Creator PC商機崛起，公司可望再添長線動能。

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