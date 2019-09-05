微星IFA推創作者電腦新品 今年成長可期

2019-09-05 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



德國柏林消費性電子展（IFA）即將於明（6）日登場，微星（2377）宣布一系列的電競產品，及率先推出Content Creation（創作者電腦）系列新品。微星行銷副總程惠正指出，今年PC及電競市場受到貿易戰及全球市場成長放緩的關係，全球PC大廠表現不如預期，但微星在Content Creation系列產品的挹注下，仍會有明顯的實質助益，預計今年的成長可期。

微星藉由IFA的盛會推出一系列的電競產品，包含GT76 TITAN及GE65 RAIDER電競筆電、輝達（NVIDIA） GeForce RTX 20 SUPER 和 AMD Radeon RX 5700 XT電競顯示卡、OPTIX MPG341CQR 全智慧RGB電競螢幕、MEG X570 ACE電競主機板、電競滑鼠、鍵盤及耳機。

微星繼在電競領域獲得肯定之後，再與英特爾（Intel）及NVIDIA合作，率先推出Content Creation系列產品，為數位創作者提供精良的產品。

目前微星推出的Prestige 15、Prestige 14及Modern 14三款筆電、Radeon RX 5700 XT EVOKE 顯示卡、Prestige PS341WU顯示器、Prestige X570 CREATION主機板、Prestige P100系列桌機以精準色域、算圖效能、長效電力及時尚外型獲得數位創作族群肯定。

程惠正表示，根據市調顯示，今年PC及電競市場受到貿易戰及全球市場成長放緩的關係，全球PC大廠表現不如預期。但MSI微星科技在Content Creation系列產品的挹注下，仍會有明顯的實質助益，預計今年的成長可期。

微星新推出的創作者電腦，主打搭載最新第10代英特爾Core i7處理器，其中Prestige是全球首款搭載第10代英特爾Comet Lake六核心處理器的筆電，可達50%以上的效能提升。

根據研調機構Statista報告，數位內容創作者市場近年急速成長，創作者市場未來年複合成長率達30%，規模比電競市場還大，微星目標今年整體筆電出貨量創作者系列占比要達兩成，明年還要往上提升。