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微星在IFA推出全系列電競及創作者產品 今年成長可期

2019-09-05 09:57經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

微星科技行銷副總程惠正今（5）日表示，身為全球遊戲及電競領域的標竿品牌，微星科技2019年藉由IFA的盛會推出一系列的電競產品GT76 TITAN及GE65 RAIDER電競筆電、NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER和 AMD Radeon RX 5700 XT電競顯示卡、OPTIX MPG341CQR 全智慧RGB電競螢幕、MEG X570 ACE電競主機板、電競滑鼠、鍵盤及耳機。

程惠正表示，繼在電競領域獲得肯定之後，微星科技與Intel及NVIDIA合作，率先推出內容創作者（Content Creation）系列產品，為數位創作者提供精良的產品。

目前微星科技推出的Prestige 15、Prestige 14及Modern 14三款筆電、Radeon RX 5700 XT EVOKE 顯示卡、Prestige PS341WU顯示器、Prestige X570 CREATION主機板、Prestige P100系列桌機以精準色域、算圖效能、長效電力及時尚外型獲得數位創作族群一致的肯定。

程惠正指出，根據市調顯示，2019年PC及電競市場受到貿易戰及全球市場成長放緩的關係，全球PC大廠表現不如預期。但微星科技在Content Creation系列產品的挹注下，仍會有明顯的實質助益，預計今年的成長可期。

MSI微星科技 GE65 RAIDER 絕不妥協的高效能機種。 圖／微星提供
MSI微星科技 GE65 RAIDER 絕不妥協的高效能機種。 圖／微星提供
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MSI微星科技 GE65 RAIDER: 絕不妥協的高效能機種。 圖／微星提供
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