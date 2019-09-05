微星在IFA推出全系列電競及創作者產品 今年成長可期

2019-09-05 09:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



微星科技行銷副總程惠正今（5）日表示，身為全球遊戲及電競領域的標竿品牌，微星科技2019年藉由IFA的盛會推出一系列的電競產品GT76 TITAN及GE65 RAIDER電競筆電、NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER和 AMD Radeon RX 5700 XT電競顯示卡、OPTIX MPG341CQR 全智慧RGB電競螢幕、MEG X570 ACE電競主機板、電競滑鼠、鍵盤及耳機。

程惠正表示，繼在電競領域獲得肯定之後，微星科技與Intel及NVIDIA合作，率先推出內容創作者（Content Creation）系列產品，為數位創作者提供精良的產品。

目前微星科技推出的Prestige 15、Prestige 14及Modern 14三款筆電、Radeon RX 5700 XT EVOKE 顯示卡、Prestige PS341WU顯示器、Prestige X570 CREATION主機板、Prestige P100系列桌機以精準色域、算圖效能、長效電力及時尚外型獲得數位創作族群一致的肯定。