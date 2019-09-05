阿里巴巴「採購節」開跑 盼為台灣中小企注入外貿動能

2019-09-05 09:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



數據時代的全面到來，越來越多台灣中小企業透過科技的賦能，開始轉型電商、面向全球做起全世界的生意。阿里巴巴國際站（阿里巴巴B2B）今年步入20周年，於2008年起，開始協助台灣中小企業客戶做全球的生意，致力為台灣外貿環境及中小企業帶來思維與體質上的數位轉型。

阿里巴巴B2B台灣總經理張岳博表示，希望廣納優質的商家共襄盛舉，一同帶動台灣中小企業外貿成長。圖／阿里巴巴提供 分享 facebook

迎向新的時代，阿里巴巴B2B日前宣布一年一度、被譽為B類雙11之一的「全球採購節」全面開跑，盼帶領台灣中小企業迎上全球貿易盛會，注入業績成長新動能。阿里巴巴表示，將從多個維度來優化平台能力、引入大量流量，聚焦多元化解決方案，助力中小企業營收快速成長。

阿里巴巴B2B帶動的B類雙11，為3月「新貿節」及9月「採購節」。阿里巴巴表示，新貿節讓買家可以透過全球供應商的新品展示，預先了解該年接下來的市場趨勢；「採購節」則是讓全球買家備貨的下半年大促銷活動，也協助供應商精準媒合更多的專業買家，提高訂單轉化率。

阿里巴巴B2B台灣總經理張岳博表示，阿里巴巴觀察到台灣的優質商品，在全球買家中有一定的品質信賴程度，台灣中小企業在品質、創意、靈活性各方面都領先全球，再加上服務的差異化，讓台灣製造在國際上得到一定程度的好評和偏好。今年採購節以「數據化重構跨境貿易」戰略為核心，號召來自全球69個特色產業、21個重點行業、數以萬計的優質商家及商品齊聚。

除了既有「大量訂購」及「客製化」等類別，今年採購節也新增「快速發貨」類別，主打從過往傳統貿易的平均120天出貨到15天發貨的快速交易，利用大數據增加庫存及物流的即時性，目標大幅提升交易效率。阿里巴巴指出，今年採購節登場第一天，僅用2小時35分便突破去年首日全天的線上成交額（GMV）。

數據顯示，台灣中小企業年銷售額超過12兆元，占全台整體企業銷售比重之三成，但其中內銷占了近八成，如何提升台灣中小企業外銷比重，成為各家爭論焦點。

張岳博進一步指出，近年來的數位化浪潮，讓更多台灣中小企業有機會透過轉型電商進入外貿領域，做起全球的生意，這也是阿里巴巴B2B積極在台推動新貿節與採購節的原因，希望能協助更多中小企業爭取全球的訂單，同時廣納優質的商家共襄盛舉，一同帶動台灣中小企業外貿成長。