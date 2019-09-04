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香港「緊急法」：無濟於事的弦上之箭

遠傳建議政府媒合電信與垂直企業 共同成立｢國家隊｣

2019-09-04 21:53經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

近年國際上討論5G發展中，垂直產業領域應用最為重要，各國也研擬是否發出專用頻譜，或鼓勵業者合作，遠傳電信針對與垂直網路合作，提出5G頻率政策與產業發展白皮書，提出四大方案解決企業專網全部需求，強調無需再以｢企業專頻｣方式思考，更建議媒合電信與垂直企業共同成立｢國家隊｣。

遠傳表示，跨業合作可解決全部需求，不需且不應再規劃企業專頻。已經針對垂直產業｢低時延、資料敏感性、高可靠維運｣需求，具體提出四大方案解決企業專網的全部需求，使企業以最低風險、成本下，享受具有高度資訊安全、穩定且符合特定需求服務，並於最短時間開展創新應用的研發，對於產業、消費者甚或國家，均定將有顯著的正面效益。實無需且不必再思考｢企業專頻｣，避免因而產生增加干擾、降低頻率效能及產生不公平競爭的問題。

遠傳指出，建置一個完整、穩定、具資訊安全性的電信網路，並非僅單純透過頻率取得、自行規劃及建設一套｢升級版Wifi網路｣就可以滿足，而必須審慎且縝密的考量自用戶終端設備、無線網路、傳輸網路至核心網路之｢端點到端點之完整設計｣、｢網路規劃與商轉及維運系統規劃｣、｢網路布建｣、｢端到端仔細驗證與調校｣、｢日常維運｣、｢網路優化｣等，缺一不可，否則不僅會因缺乏完整網路規劃使產業無法擁有穩定網路而衝擊與損害日常維運外，更可能因為無法因應頻繁之網路攻擊、無法於最小程度影響運作下進行網路維修與升級等因素，造成產業無法彌補之損害。

依托長久實際的建置維護經驗及專業的人力，遠傳提出，四項解決方案，以因應垂直場域各自在發展與應用上不同的網路涵蓋與資訊安全等需求，並具體依據產業的實際需求提供不同之解決與合作方案，量身定作，使垂直場域業者之需求可以在成本最經濟、頻率應用最有效率、需求滿足最快速、資訊安全最完善下獲得滿足，進而使雙方可以充分合作共利共贏，遠傳強調，｢專用頻譜｣並非解決垂直場域需求的唯一方式。

遠傳也建議，政府應媒合電信與垂直企業共同成立｢國家隊｣，｢合則兩利、分則兩害｣，在資源與市場規模有限之諸多限制下，大多數國家對於電信事業與垂直產業均藉由｢促成雙方合作共創雙贏｣的｢國家隊｣，進行全球競爭佈局，政府不應該透過劃定專用頻率之方式｢切割我國資通訊整體競爭力」並造成嚴重干擾風險與不公平競爭問題，而應與產業密切溝通制訂具有前瞻性之頻率政策，並藉由跨業、跨界與跨域合作，整合上下游力量並建構「一加一大於三」的效果，使我國在5G國際競爭時代領先群雄。

遠傳電信5G網路攻擊
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