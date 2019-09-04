禾聯碩推家電環控中心新品 以智慧聲控公仔指揮電視等

2019-09-04 21:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



2019台北3C電腦電器空調影音展本周五 (6日)舉行，禾聯碩 (5283)推出家電環控中心新產品，以智慧聲控公仔指揮掌控電視、智慧門鎖，並亮相國產品牌首發4K 65吋量子點顯示器；技嘉推出全台唯一4K AMOLED筆電，搶攻商機。主辦單位預估，本展不收門票，人潮可達20萬人，年增一成。

該展4日舉行展前記者會，由台北新電器公會理事長廖全平主持。他表示，節能家電退貨物稅至8月底突破20萬台、達3.25億元，在節能家電補助+貨物稅退稅，最高可達5,000元，帶動消費者購買冷氣、冰箱及除濕機，仍是下半年挹注買氣重要的動能。

廖全平指出，為開學最大檔的台北3C展，本月6日至9日在台北世貿一館登場，集結Acer、Panasonic、Hitachi、Sony、Sharp、LG、Dyson、Samsung、Bosch、技嘉、禾聯碩、格力、奇異、大金、大同等3C、家電品牌進駐，規模創歷年新高，共達600格展位，相較於去年成長近20%。

禾聯碩在記者會場展出以智慧聲控公仔指揮電視、智慧門鎖操作的系統整合家電，替未來5G環境佈局，透過智慧家居環控中心功能，並加入語音智慧管家公仔，實現開口掌控家電的新體驗。4K量子點顯示器65、58、55、50吋將在會場開賣，帶動顯示器銷售量蟬聯第一大。

禾聯碩強調，深耕智慧雲端家電產品開發，是國產家電品牌中唯一並獲得Apple MFI Homekit開發商的認證，將居家網路及隱私安全有保障的Apple Homekit生態圈內，打造一系列的智慧家電產品及服務，搭配禾聯液晶環控中心規劃已有亮眼銷售成績的雲端空調、空氣清淨機、除濕機等產品，形成IoT智慧串聯功能的時代，提供更多元便利的生活。