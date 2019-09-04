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華碩IFA新品發表 推商用子品牌ProArt攻創作者市場

2019-09-04 20:16經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

華碩（2357）於IFA發表創作者生態系統整合，子品牌ProArt艦隊強勢登場！華碩共同執行長許先越指出，華碩除了在2006年即成立電競子品牌ROG玩家共和國，2011年起更看好創作者市場的潛在動能，針對創作者與商用、專業用戶推出ProArt系列產品，至今已獲得超過400個產品與設計獎項。今（4）日也宣布，正式將ProArt提升至子品牌戰略地位，擴增多條產品線，從經典的專業型螢幕，拓展到筆記型電腦、工作站等。

華碩於今日德國柏林舉辦IFA產品發表會，許先越表示，傳統PC市場隨消費者應用型態改變逐步調整，華碩重新分析定義用戶族群樣貌，在一般消費性筆電方面，持續以具備輕、薄優勢的產品提供給用戶最佳行動力，如ZenBook UX333/433/533系列，市場上好評不斷，成長力領先大盤，華碩並全力搶攻電競、創作者及商用等市場，擴大用戶族群。

許先越指出，華碩針對創作者用戶包含2D創作者如圖像設計師、攝影師；3D創作者如建築師、產品設計師；以及媒體創作者包含影片製作、動畫及遊戲設計開發；更甚者在AI、VR以及資料科學研究領域，針對其工作流程與常用軟體工具進行痛點模擬分析，以強化解決方案與應用體驗，將四大核心「絕對精準」（色彩精準）、「極致效能」（不為達成靜、冷而降頻犧牲效能）、「多功連結」（完善的I/O連接埠）及「穩定可靠」，貫注到ProArt 的DNA之中，於IFA期間發表全新產品。

許先越表示，華碩對於創作者市場的企圖心不僅止於此，推出火力強大的硬體艦隊之外，更開發獨家ProArt Creator Center軟體中心，以串聯調校所有ProArt旗下產品的效能、運算效率、色彩精準度與一致性，成為引領建構創作者生態系的關鍵之鑰。華碩產品線原本即具備完整且全方位的系統，可涵蓋所有創作過程中的應用所需，具備相當厚實基礎，再加上獨家ProArt Creator Center APP串聯所有ProArt設備進行軟硬整合，亦是目前市場上競爭者所不能望其項背的立基點。華碩深具成為創作者最佳夥伴的優勢與決心，亦看好未來能導入更多創新體驗於日益龐大的創作者與專業用戶市場。

左起華碩共同執行長胡書賓、許先越。謝艾莉/攝
左起華碩共同執行長胡書賓、許先越。謝艾莉/攝
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