華碩IFA新品發表 推商用子品牌ProArt攻創作者市場

2019-09-04 20:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



華碩（2357）於IFA發表創作者生態系統整合，子品牌ProArt艦隊強勢登場！華碩共同執行長許先越指出，華碩除了在2006年即成立電競子品牌ROG玩家共和國，2011年起更看好創作者市場的潛在動能，針對創作者與商用、專業用戶推出ProArt系列產品，至今已獲得超過400個產品與設計獎項。今（4）日也宣布，正式將ProArt提升至子品牌戰略地位，擴增多條產品線，從經典的專業型螢幕，拓展到筆記型電腦、工作站等。

華碩於今日德國柏林舉辦IFA產品發表會，許先越表示，傳統PC市場隨消費者應用型態改變逐步調整，華碩重新分析定義用戶族群樣貌，在一般消費性筆電方面，持續以具備輕、薄優勢的產品提供給用戶最佳行動力，如ZenBook UX333/433/533系列，市場上好評不斷，成長力領先大盤，華碩並全力搶攻電競、創作者及商用等市場，擴大用戶族群。

許先越指出，華碩針對創作者用戶包含2D創作者如圖像設計師、攝影師；3D創作者如建築師、產品設計師；以及媒體創作者包含影片製作、動畫及遊戲設計開發；更甚者在AI、VR以及資料科學研究領域，針對其工作流程與常用軟體工具進行痛點模擬分析，以強化解決方案與應用體驗，將四大核心「絕對精準」（色彩精準）、「極致效能」（不為達成靜、冷而降頻犧牲效能）、「多功連結」（完善的I/O連接埠）及「穩定可靠」，貫注到ProArt 的DNA之中，於IFA期間發表全新產品。