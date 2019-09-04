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佳世達8月營收月增3.8% 續創歷年同期新高

2019-09-04 20:00經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

佳世達（2352）公布8月合併營收140.46億元，月增3.8%、年增4.5%。累計前8月合併營收1,087億元，較去年同期成長8.9%。

佳世達表示，8月續創歷史同期新高，聯合艦隊如聚碩、勝品、友通、其陽、拍檔等都維持成長態勢，挹注集團營收表現。

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