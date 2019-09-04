宏正發表敏捷會議科技新品 衝刺業績

2019-09-04 19:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



宏正（6277）今（4）日宣布整合旗下影音與電腦切換器（KVM）產品線，發表敏捷會議科技新品，有利衝刺業績。受美中貿易戰影響，宏正前7月累計營收仍年減2.6%，由於舊品在新市場有不錯表現，加上新品加入，預測本（9）月累計前3季營收可望追回去年同期水平。

宏正此次推出的敏捷會議科技新品包括矩陣式簡報切換器、模組化矩陣切換器、環控系統、直播廣播專業操作機台等，將與合作夥伴進行產品的搭售，打進主要客戶系統整合（SI）市場。

宏正財務長陳健南表示，受到全球貿易戰影響，宏正累計前7月營收年減2.6%，以美洲市場衰退較為明顯。在市場占比上，目前亞洲占比47%、美洲29%、歐洲23%。而三大市場的不同國家布局與表現也出現變化，例如在亞洲市場，大陸表現不如預期，印度卻有亮眼成績；另外在俄羅斯、東歐、拉美等市場也有不錯的表現。面對美中貿易戰仍然紛擾不斷，宏正也會加速在非美市場的布局。

宏正資深副總林勇達指出，因應資訊碎片化、多螢時代來臨，能夠快速決策、凝聚共識的會議，成為企業致勝的關鍵。有別於傳統會議室常見的影音設備操作方式複雜、不相容的電腦輸出介面及經常切換投影畫面的耗時，宏正整合旗下產品推出全新的會議指揮系統解決方案，可望協助客戶做出高效能決策。