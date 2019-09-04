LG 2019 IFA大展推全新語音ThinQ App與AI顧客維修服務

2019-09-04 16:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



LG電子推出語音辨識功能的 ThinQ（原 SmartThinQ）行動 app，提供使用者極致便利的體驗，隨時隨地都能連接 LG ThinQ 家電。ThinQ App 是 LG 首款智慧家電管理行動 app，支援英文並利用 Google 助理的語音辨識技術管理所有支援 Wi-Fi連接 的 LG 家電，包含洗衣機、乾衣機、冰箱、烤箱、洗碗機、吸塵器、空調及空氣清淨機等。

LG 電子在今年的IFA大展中首度發表結合 AI 技術的創新顧客服務解決方案－主動顧客維修服務 (Proactive Customer Care)，此服務運用品牌先進的 ThinQ AI 技術提供個人化支援，向使用者發出 LG 家電問題警示，並給予實用建議與解決方案，藉此讓家電效能發揮至極同時延長使用壽命。這項服務預計於今年開始支援法國、德國、義大利、西班牙與英國推出的 LG 最新滾筒洗衣機與上冷藏下冷凍冰箱，並於2020 年陸續開放其他歐洲主要市場使用。

LG 表示，透過 ThinQ app，使用者就能輕輕鬆鬆利用對話式語音指令控制並監控家電。只要一個指令，app 即能提供所有 LG 連網裝置的即時狀態更新，實現最便利的智慧生活。使用者可以在辦公室時，透過聲控 ThinQ app 確認洗衣機行程的剩餘時間；或是在開車回家時調整空調溫度，完全不需要停下手邊工作查看手機。

ThinQ app 除了可以提供使用者產品特色與功能等實用資訊外，也可以給予使用者產品維護的提醒與排除故障的建議，當使用者詢問「空氣清淨機的自動功能怎麼用？」或「冰箱上的黃燈是什麼意思？」，app 上就會立刻出現答案。ThinQ app 不只回答關於產品操作的常見問題，還能整理近期使用活動的概要，提供實用的居家生活小技巧。