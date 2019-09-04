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Q3全球晶圓代工產值季增13% 台積電市占率穩居冠軍

2019-09-04 15:25經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院統計，時序進入傳統電子產業旺季，市場對半導體元件需求會較上半年增加，預估第3季全球晶圓代工總產值將較第2季成長13%；市占率排名前三名分別為台積電(2330) 50.5%、三星18.5%與格羅方德(GlobalFoundries) 8%。

觀察主要業者第3季表現，全球市占率排名第一的台積電在7奈米節點囊括主要客群，包含蘋果(Apple)、海思(Hisilicon)、高通(Qualcomm)、超微(AMD)等，7奈米製程產能利用率已近滿載，加上部分成熟製程的需求逐漸回溫下，預估整體合併營收表現不俗，第3季營收將較去年同期成長約7%。

三星在晶圓代工方面憑藉自家產品需求，及細分代工奈米節點以提供客戶在選擇上的彈性力抗產業跌勢。目前市面上除了華為與三星部分的5G手機使用自行研發的晶片外，其餘品牌大多採用三星10奈米製程量產的Qualcomm 5G Modem晶片X50，因而帶動三星第3季營收較去年同期成長約3.3%。

GlobalFoundries近期透過出售廠房與晶片業務，以換取出售對象的穩定投片，同時藉著RF SOI技術增加來自通訊領域的營收。不過，未來交割廠房後可能使營收減少，加上AMD積極佈局7奈米產品線，恐將影響GlobalFoundries在12/14奈米製程的營收表現。

聯電第2季受惠通訊類產品，包括低、中階手機AP，開關元件與路由器相關晶片等需求挹注，產能利用率提升與出貨量穩定增加，第3季可望維持營收成長。

中芯國際第2季受惠智慧手機、物聯網及相關應用帶動需求，其55/65與40/45奈米製程營收表現出色，加上28奈米需求同樣復甦中，第3季營收將可望持續成長。另外，中芯國際開發中的14奈米製程良率若能維持一定水準，在政策輔導與內需市場加持下，預估海思與紫光展銳將有機會在中芯國際14奈米製程投片。

華虹半導體受惠功率與電源管理元件等內需市場助益，預估第季營收將維持穩定成長。世界先進因電源管理產品營收表現亮眼，帶動7月營收來到2019年高點，此需求將持續挹注第3季營收，可望減緩驅動IC轉投12吋趨勢的衝擊。

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