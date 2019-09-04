研調：商用PC動能強勁 防日韓貿易戰添變數

2019-09-04 12:59 中央社 台北4日電



研究機構IDC調查發現，2019年商用PC在個人終端裝置市場動能強勁，後續日韓貿易衝突將是觀察重點，廠商須提早制定料件庫存管理相關對應措施，防止可能的供貨及價格波動問題。

根據IDC 2019年第2季最新台灣個人終端裝置調查報告結果顯示，今年第2季台灣PC（包含桌上型電腦、筆記型電腦、工作站）出貨量年增2.7%，達55.8萬台，主要受惠於商用PC市場換機需求強勁。

IDC台灣個人電腦市場分析師林璿瑞表示，台灣PC市場在個人運算裝置中表現特別亮眼，終止連續6個季度年對年下跌。除了英特爾處理器供貨狀況有顯著改善，滿足PC廠商需求外，企業端為因應Windows 7作業系統將於2020年1月終止支援，在截止日前加速舊有機種汰換計畫，也是此次的成長動能；IDC預計此波換機潮需求將持續至2020年上半年。

IDC指出，下半年是市場旺季，供貨能否順暢成為廠商面臨至關重要的課題。例如2018年下半年PC市場面臨英特爾處理器缺貨困擾，造成廠商交貨延期、庫存管理困難等難題，而新興的日韓貿易戰衝突，也成為廠商2019年下半年的一個新的挑戰。

IDC認為，若日韓雙邊衝突持續加劇，且無解套的狀況下，對關鍵零組件及供應鏈影響將會擴大，長期將可能對終端裝置市場帶來價格上漲及缺貨的影響，為後續市場觀察要點。

林璿瑞進一步表示，日韓貿易戰衝突持續升溫，關鍵零組件包括記憶體、固態硬碟、面板供貨及報價將受一定程度影響。以記憶體為例，目前記憶體廠商已提高報價，但在既有合約保障下，價格短期難有顯著漲勢，縱使價格上漲，記憶體因之前供過於求，目前為價格低點，預計對整體PC市場出貨及售價影響不大。

林璿瑞也指出，就長期而言，廠商仍須留意貿易衝突後續發展，提早制定在料件庫存管理相關對應措施，防止可能的供貨及價格波動問題。