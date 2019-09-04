顧能估明年物聯網進入高速成長期 聯發科、瑞昱等受惠

2019-09-04 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



IC設計業者近年積極佈局物聯網領域，2020年隨著5G商轉，物聯網正式進入收割期。根據研調機構顧能（Gartner）預測2020年全球企業用及車用物聯網（IoT）市場的端點數量將成長至58億件，較2019年增加21%。龍頭聯發科（2454）、瑞昱等大廠將優先大啖物聯網商機。

顧能指出，2019年底，全球使用中的物聯網端點數量則可望達48億件，比2018年提升21.5%，其中公共服務是今年使用最多物聯網端點的領域，數量總計11.7億件，2020年將再增加17%，達13.7億件。

資深研究總監Peter Middleton表示，住宅及商用智慧電表，均能推升公共服務物聯網的採用率。

另外，在建築入侵偵測和室內監控等相關使用案例的帶動下，實體安全領域可望成為2020年物聯網端點使用量排行第二名。

受連網照明裝置帶動，建築物自動化將成為2020年物聯網端點數量成長最快的市場，成長率42%，其次為車用和醫療照護，預測2020年成長率分別為30%和28%。

慢性病偵測是帶動醫療照護部門物聯網端點數成長的最主要項目；車用市場方面，具有嵌入式連網功能的汽車，將搭配各種附加裝置完成特定任務。

2020年全球端點電子設備營收預計為3,890億美元，且將集中在北美、大中華和西歐三個地區，合併計算則可望拿下整體市場營收的75%；2020年北美地區營收將達1,200億美元，大中華區為910億美元，西歐地區則以820億美元排名第三。