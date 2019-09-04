日韓貿易戰若持續升溫 恐衝擊3關鍵零組件供貨及報價

2019-09-04 11:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



IDC（國際數據資訊）認為，在日韓貿易戰影響下，因廠商都有一定原物料庫存及供貨合約保障，至今年下半對整體PC、電腦顯示器、及智慧手機市場尚無明顯影響，但若日韓雙邊衝突持續加劇，且無解套，對關鍵零組件及供應鏈影響將會擴大；台灣個人電腦市場分析師林璿瑞表示，「日韓貿易戰衝突持續升溫，對關鍵零組件：記憶體、固態硬碟、面板供貨及報價將受一定程度影響」。

根據IDC今年第2季最新台灣個人終端裝置（IDC Quarterly PC, PC Monitor and Mobile Phone Tracker）調查報告研究結果顯示，今年第2季台灣PC（包含桌上型／筆記型電腦／工作站）出貨量55.8萬台，年增2.7%，成長原因主受惠於商用PC市場換機需求強勁。

相關週邊的電腦顯示器第2季出貨量為32萬台，出貨量較去年同期微幅下滑1.5%；智慧型手機市場的部分，出貨量150萬支，年減6.6%。

IDC台灣個人電腦市場分析師林璿瑞表示，台灣PC市場在個人運算裝置中表現特別亮眼，終止連續6個季度年對年下跌。除英特爾處理器供貨狀況有顯著改善，滿足PC廠商需求外，企業端為因應Windows7作業系統將於2020年1月終止支援，在截止日前加速舊有機種汰換計畫，也是這次的成長動能；IDC預計此波換機潮需求將持續至2020年上半。

在下半年為市場旺季的同時，供貨能否順暢成為廠商面臨至關重要的課題。例如2018下半年PC市場面臨英特爾處理器缺貨困擾。造成廠商交貨延期、庫存管理困難等難題，新興起日韓貿易戰衝突，成為廠商在下半年的一個新的挑戰。

林璿瑞指出，日韓貿易戰衝突持續升溫，對關鍵零組件包括記憶體、固態硬碟、面板供貨及報價將受一定程度影響；以記憶體為例，目前記憶體廠商已提高報價，但在既有合約保障下，價格短期難有顯著漲勢，此外縱使價格有所漲價，記憶體因之前供過於求，目前為價格低點，因此預計對整體PC市場出貨及售價影響不大。

林璿瑞表示，長期來看，廠商仍須留意貿易衝突戰後續發展，提早制定在料件庫存管理相關對應措施，防止可能的供貨及價格波動問題。

在記憶體市場報價出現波動的狀況下，面板市場受到的衝擊則相對較低， IDC台灣個人電腦與電腦週邊市場分析師劉伊菡表示，受日韓貿易戰影響，韓系面板部分原料獲取雖受到限制，但廠商已陸續將上游供應廠轉回韓國，在供貨上沒有出現短缺的現象。

對今年下半年台灣電腦顯示器市場來說，儘管面板供貨不受影響，但電競話題所產生的拉力效益已不如2018，預期年對年將出現微幅下滑的態勢。

儘管短期無顯著影響，廠商仍對日韓貿易戰若衝突擴大，將更進一步限制更多關鍵原物料的可能性表示擔憂，IDC 台灣個人電腦助理市場分析師江靖婷表示，因原料採購必須在至少半年前完成，所以今年下半年智慧型手機市場計畫上市的機型將不會受到影響。但若是日韓貿易持續擴大，再進一步限制陀螺儀的出口，造成陀螺儀短缺、供應商趁機拉抬成本，屆時可能會影響到手機價格。

IDC認為，在日韓貿易戰的影響下，因廠商皆有一定原物料庫存及供貨合約保障，至今年下半對整體PC、電腦顯示器、及智慧型手機市場尚無明顯影響。

若日韓雙邊衝突持續加劇，且無解套的狀況下，對關鍵零組件及供應鏈影響將會擴大，長期將可能對終端裝置市場帶來價格上漲及缺貨的影響，為後續市場觀察要點。