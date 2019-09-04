Gartner：2020年全球企業用及車用物聯網端點數達58億

2019-09-04 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



國際研究暨顧問機構Gartner預測，2020年全球企業用及車用物聯網（IoT）市場的端點數量將成長至58億件，較2019年增加21%。2019年底，全球使用中的端點數量則可望達48億件，比2018年提升21.5%。

公共服務將是2019年使用最多物聯網端點的領域，數量總計11.7億件，2020年將再增加17%，達13.7億件。Gartner資深研究總監Peter Middleton說：「住宅及商用智慧電表，均能推升公共服務物聯網的採用率。另外，在建築入侵偵測和室內監控等相關使用案例的帶動下，實體安全領域可望成為2020年物聯網端點使用量排行第二名。」

受連網照明裝置帶動，建築物自動化將成為2020年物聯網端點數量成長最快的市場（42%），其次為車用和醫療照護，預測2020年成長率分別為30%和28%。慢性病偵測是帶動醫療照護部門物聯網端點數成長的最主要項目；車用市場方面，具有嵌入式連網功能的汽車，將搭配各種附加裝置完成特定任務，例如車隊管理。

住宅智慧電表能更準確地測量並收取家用電費，將持續在2020年成為大中華區和西歐地區排名第一的使用案例，分別占兩地區整體物聯網端點數量的26%（大中華區）和12%（西歐地區）。相較之下，北美地區物聯網端點採用率最高的領域將是建築入侵偵測，其中門窗感測器就占全部物聯網端點的8%。

2020年全球端點電子設備營收預計為3,890億美元，且將集中在北美、大中華和西歐三個地區，合併計算則可望拿下整體市場營收的75%。2020年北美地區營收將達1,200億美元，大中華區為910億美元，西歐地區則以820億美元排名第三。

消費性連網汽車、連網列印及複印兩大類使用案例，將是2020年端點電子設備營收的最主要來源，分別為720億和380億美元。隨著電子零件日益複雜，且汽車製造商日後生產車輛時，導入連網功能的比例將逐漸提高，連網汽車在整體端點電子設備支出中將持續占有顯著比重。2020年印表機和影印機仍能貢獻可觀支出，但預計將慢慢式微。而隨著各國政府日益注重公共安全，室內監控等其他相關使用案例則將崛起。

Gartner研究副總裁Alfonso Velosa指出：「未來業務單位將購入更多物聯網資產，卻未必能有針對資產支援方案、資料所有權或既有商業應用整合的相應政策，終端用戶必須為這樣的環境做準備。因此資訊長帶領的團隊須著手開發政策，並以資料架構為基礎發展一套新作法，以支援業務單位的目標，同時避免組織遭受資料威脅。」

Alfonso Velosa補充：「產品經理若想在競爭激烈的市場中脫穎而出，不僅要以物聯網為基礎提供客戶商業價值，還要清楚明白地傳達解決方案對特定垂直市場和相關商業流程的效益。」