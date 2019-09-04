中光電新設中光電智能感測 跨入MEMS新事業領域

2019-09-04 10:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



為掌握跨領域創新應用新技術方案關鍵技術，中光電（5371）宣布繼7月底新設100%持有子公司—中光電智能感測股份有限公司（中光電智能感測）後，並於9月初完成向Global MEMS Corp.（GMEMS）收購其MEMS相關業務及資產的收購案，跨入MEMS（微機電系統）新事業領域。

中光電表示，中光電智能感測為中光電100%持有子公司，主要從事MEMS技術之研發、製造與銷售MEMS元件、模組和解決方案，為MEMS感測器解決方案的提供者。

GMEMS為MEMSIC設計商，技術團隊在MEMS感測器技術及產品深耕多年，重點發展產品包括工業4.0震動/壓力感測器、MEMS麥克風、氣壓計、超聲波感測器等，與中光電集團預計開發的工業4.0感測器、MEM Sauto-focus(自動對焦)、LiDAR (Light Detection And Ranging，光達)等有結合綜效，並具未來發展潛力。

GMEMS成立於2013年，屬利基型、專案開發導向的MEMSIC設計公司，研發團隊在MEMS設計領域有多年經驗，具壓阻/壓電(PZT)MEMS及ASIC技術平台和開發能力，並掌握完整的MEMS生產體系，可提供完整的MEMS模組產品及解決方案。目前員工人數21人，研發人員約10名。

中強光電總經理暨中光電智能感測董事長林惠姿表示，MEMS元件近年來在消費電子應用如智慧型手機與平板電腦的滲透率迅速拉高，主要供應鏈以國際大廠包含博通(Broadcom)、博世(BOSCH)、意法半導體(STMicroelectronics)、德州儀器(Texas Instruments, TI)等為主。

而MEMS感測器用於物聯網底層的資料偵測，連結至資料處理器後將可產生大數據做為更廣泛的分析應用，包括工業4.0、智能家居、智能運動、穿戴裝置、智慧製造、智慧城市等，都有大量需求，預估此部分之應用成長潛力大。

林惠姿進一步說明，中光電智能感測係以MEMS技術為基礎，提供客戶MEMS感測器應用與解決方案，未來並將與集團各技術單位共同開發相關應用模組及解決方案，並與中光電集團發展之雲端服務/智能機器人/混合實境等技術結合，發揮綜效。