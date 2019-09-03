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鈺創董座盧超群：半導體+生醫 創藍海產業

2019-09-03 23:32聯合報 記者鄭鴻達／台北報導

鈺創董事長盧超群建議國發基金將資源放在生醫產業，可創造藍海產業。 圖／聯合報系資...
鈺創董事長盧超群建議國發基金將資源放在生醫產業，可創造藍海產業。 圖／聯合報系資料照片
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鈺創董事長盧超群昨天在二○一九年行政院生技產業策略諮議委員會議（ＢＴＣ）大會中表示，台灣半導體產業在全球高居第二、第三名，產值高達八百、九百億美元，現在生醫產業宛如當年半導體產業，建議國發基金將資源放在生醫產業，可創造藍海產業。

盧超群會中報告，分享他在半導體科技產業的豐富經驗，探討如何結合半導體與生醫，創造新藍海。盧超群表示，半導體與生醫息息相關，而未來最重要的就是跨域結合，此二產業未來合作、發展，可成為新的藍海產業。

盧超群舉例，若能發揮台灣產業小而美的長才，結合新的應用，宛如過去新的應用驅動了台灣半導體產業成長，生科產業的成長，也將因創新科技而實現。他直言，一定要把生醫建成產業，沒建立成產業，根本無法吸引年輕人加入。

盧超群透露，他的兩個兒子都在生醫業奮鬥，是他在此領域的老師。他分享多項異質性整合的案例，包含透過植入晶片，幫助失明或失聰患者，或藉由晶片釋放電荷阻止癲癇發生，以及透過結合半導體科技、帕金森氏症研究等等。

盧超群直言，如今生醫與當年半導體產業雷同，若當年政府沒有逼行政院的國發基金進入半導體產業，台灣就不可能有現在的台積電，且針對人才培育的問題，對於研究的學生而言要有產業，而人才也要有產業才會留下來。

盧超群建議，國發基金再去支持半導體產業已無必要，應考慮將資源放在生醫產業，結合台灣現有醫療系統，建立對外平台，加上既有健保等基礎，再建立一個台灣醫療「台積電」，不只台灣人才留下來，國外的人才也會進來。

半導體行政院台積電

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