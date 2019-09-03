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圓展新4K視訊Soundbar有獨家智慧取景與發言人追蹤功能

2019-09-03 21:36經濟日報 記者張義宮╱即時報導

圓展科技（3669）新一代視訊Soundbar雲端攝影機AVer VB342+，搭載獨家智慧取景（SmartFrame）和發言人追蹤（SmartSpeaker）功能，讓時下流行的非正式小型會議空間（Huddle Room）全面升級，提升與會者視訊會議協同合作新體驗。

圓展表示，獨特智慧臉部框選偵測（SmartFrame）功能，能自動透過變焦、平移、聚焦，將所有與會者置於畫面中央，提升溝通協作的效率和彈性；發言人追蹤功能(SmartSpeaker)，透過內建麥克風，自動辨識聲音來源，將視訊畫面帶到正在發言的與會者身上，即使移動位置，也能自動跟拍；此外，搭配獨家回音消除與噪音抑制技術，排除會議中物品掉落或翻閱紙本文件產生的聲響，確保僅偵測發言人聲，讓追蹤更即時、更準確。

AVer VB342+搭載120db寬動態範圍（WDR）技術，能克服光源亮度反差極大的環境；自動補光和縮光技術，能精準控制曝光值，在強光源（日光、燈具或反光）照射下的高亮度和陰影區，都能呈現穩定清晰的影像，讓與會者享有超越以往的雲端視訊會議體驗。

配備 4K PTZ 數位變焦鏡頭，提供120度可視範圍，讓所有與會者都能輕鬆入鏡；提供應用程式介面（Analytics API），讓企業或會議軟體服務商，可依照與會人數和實際開會時間，分析每間會議室的使用情況，進而有效管理和分配資源。

圓展雲端

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