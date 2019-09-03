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中光電設新子公司 跨進微機電系統新事業

2019-09-03 18:48經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

為掌握跨領域創新應用新技術方案之關鍵技術，中光電（5371）今（3）日宣布已於7月底新設100%持有子公司「中光電智能感測股份有限公司」，為中光電第九間子公司。中光電指出，中光電智能感測於9月初完成向Global MEMS Corp.（GMEMS）收購其MEMS相關業務及資產之收購案，以跨入MEMS（微機電系統）新事業領域。

中光電智能感測董事長，由中光電節能產品事業群總經理林惠姿擔綱。他表示，中光電智能感測以MEMS技術為基礎，提供客戶MEMS感測器應用與解決方案，未來並將與集團各技術單位共同開發相關應用模組及解決方案，並與中光電集團發展之雲端服務、智能機器人、混合實境等技術結合，發揮綜效。

中光電表示，中光電智能感測為中光電100%持有子公司，主要從事MEMS技術之研發、製造與銷售MEMS元件、模組和解決方案，為MEMS感測器解決方案的提供者。GMEMS為MEMS IC設計商，技術團隊在MEMS感測器技術及產品深耕多年，重點發展產品包括工業4.0震動／壓力感測器、MEMS麥克風、氣壓計、超聲波感測器等。

中光電進一步指出，GMEMS的產品，與中光電集團預計開發的工業4.0感測器、MEMS auto-focus（自動對焦）、LiDAR（Light Detection And Ranging，光達）等有結合綜效，並具未來發展潛力。

GMEMS成立於2013年，屬利基型、專案開發導向的MEMS IC設計公司，研發團隊在MEMS設計領域有多年經驗，具壓阻／壓電（PZT）MEMS及ASIC技術平台和開發能力，並掌握完整的MEMS生產體系，可提供完整的MEMS模組產品及解決方案。目前員工人數21人，研發人員約10名。

MEMS元件近年來在消費電子應用如智慧型手機與平板電腦的滲透率迅速拉高，主要供應鏈以國際大廠包含博通（Broadcom）、博世（BOSCH）、意法半導體（STMicroelectronics）、德州儀器等為主。林惠姿指出，MEMS感測器用於物聯網底層的資料偵測，連結至資料處理器後將可產生大數據做為更廣泛的分析應用，應用範圍廣，預估成長潛力大。

中光電旗下子公司各司其職，中光電智能感測跨足MEMS事業；揚明光（3504）從事光學零組件製造；奧圖碼科技從事自有品牌行銷；揚光綠能從事電源供應器等電子零組件製造；宇康醫電致力體感監測等技術；誠屏科技發展創新智能顯示器解決方案；中光電智能機器人專注商用無人飛航載具系統；譜鉅科技從事光譜儀整機等解決方案；中光電智能雲服開發智能雲端服務業務。

中光電感測器雲端服務

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