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微星創作者筆電銷售強勁 將占整體筆電的20%

2019-09-03 18:44經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

高階電競筆電品牌微星全面搶攻創作者筆電（Creator NB）市場，推出高達18款創作者筆電，在該公司電競品牌帶動之下，2019年台灣市場P系列創作者筆電業績，較同期大增50%，電競筆電也維持20%的高成長。

展望2019下半年，該公司預估，儘管景氣動盪，但微星在台灣的筆電業務仍可維持4:6格局，其中，第3季為電競傳統旺季，在新機種的加持下，經銷商拉貨積極，銷售暢旺，今年9月份才剛開始，微星在台筆電單月銷售目標已達六成。

微星今日舉辦創作者筆電新品發表會，微星大中華區總經理莊正雍表示，微星在全球電競筆電市占率屬一屬二，全球有許多繪圖需求的內容創作者，會去購買高效能的電競筆電，來從事繪圖或影音創作，因此，微星特別開發創作者筆電，以滿足這些數位內容創作者的需求，預期到2024年之前，創作者筆電每年都會成長30%，市場非常大。

莊正雍說，全球約有2億數位內容創作者，中國大陸就有4,000萬人，其規模比遊戲玩家還多，這些人以前都是用電競筆電來繪圖，現在有了創作者筆電，正好迎合市場需求，預期創作者筆電將占微星整體筆電出貨的20%。

儘管全球電競筆電市場成長趨緩，但中高階市場的微星不受影響，2019年至今，微星在台電競筆電的銷售成長仍高達20%，第3季在新機種推動下，將創銷售高峰；在創作者筆電方面，今年P系列在加入創作者內涵之後，整體銷售爆發，較同期成長高達50%，創作者筆電，成功為其在電競筆電之外創造一塊新商機。

微星大中華區總經理莊正雍(左)與插畫家寂寞鱷魚。記者蕭君暉/攝影
微星大中華區總經理莊正雍(左)與插畫家寂寞鱷魚。記者蕭君暉/攝影
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微星大中華區總經理莊正雍(左)。記者蕭君暉/攝影
微星大中華區總經理莊正雍(左)。記者蕭君暉/攝影
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電競筆電微星

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