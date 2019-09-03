Lumotive攜手奇景 推自駕車LiDAR光達系統解決方案

2019-09-03 18:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



由比爾蓋茲投資開發LiDAR系統的新創公司Lumotive和奇景光電控股的子公司立景光電今（3）日宣布合作計畫，推出創新的LiDAR光達解決方案。該方案結合Lumotive專利的液晶超穎表面，與奇景領先的矽控液晶光閥（LCOS技術，達成在LiDAR光達系統中，所需顛覆性的光束控制技術，使得Lumotive LiDAR光達系統的性能、可靠性大幅提升，並進一步降低成本。Lumotive的LiDAR光達解決方案，將可支援先進的駕駛輔助系統（ADAS）和完全自動駕駛車輛。

Lumotive聯合創辦人兼首席執行長William Colleran表示，奇景領先業界的LCOS技術和深厚的液晶專業知識、結合Lumotive液晶超穎表面Liquid Crystal Metasurfaces(LCM）技術，將可成為LiDAR光達完美解決方案。LiDAR光達解決方案，是一項創新先進技術，能夠降低成本，提高性能，及提供更可靠LiDAR光達系統，未來順利上市，將能支援先進的駕駛輔助系統（ADAS）和提供更安全的自動駕駛車輛。

奇景光電執行長吳炳昌表示，很高興能與Lumotive合作，為新型LiDAR光達系統開發出真正突破的創新技術，藉此技術將可攜手切入日益成長之自動駕駛汽車市場。此獨一無二的LiDAR光達解決方案，是運用Lumotive專利液晶超穎表面Liquid Crystal Metasurfaces（LCM）技術，結合奇景領先業界、為Lumotive量身訂做的LCOS研發製造服務，打造出獨特優越之LCM晶片，成就了LiDAR產業的重大進步。