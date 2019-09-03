TrendForce：光寶出售東芝固態儲存事業 綜效可期

2019-09-03 18:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



光寶科（2301）於上週末宣布將以股權出售方式將固態儲存事業部轉讓給東芝記憶體（TMCHD），交易金額暫定為1.65億美元，TMCHD預計明年上半年完成購併。TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）認為，光寶旗下的固態儲存事業具效率與靈活度的優勢，TMCHD將有機會藉著此次購併產生質的飛躍。

TrendForce研究協理陳玠瑋指出，從雙方SSD產品線與市場地位來看，此次購併應有互補的效果。TMCHD在Enterprise SSD市場的經營上，以SAS和SATA介面產品為主要營收來源，但對於未來主流的PCIe介面還在追趕龍頭廠商的階段。至於光寶方面，其Enterprise SSD產品線目前主打的就是PCIe介面，且已有打入龍頭資料中心/伺服器OEM的量產經驗。

在Client OEM和Client Retail SSD市場方面，TMCHD雖然都佔有一席之地，但是市占率卻始終無法大幅提升，即便之前已合併通路品牌廠OCZ，也未見明顯起色。相較之下，光寶雖不具備NAND Flash廠商所具備的Client SSD成本優勢，但仍憑借著軟體研發實力與生產彈性，在Client OEM和Client Retail市場建立不錯的口碑。

TrendForce認為，未來雙方合併後，若銷售策略正確、分工明確，並結合雙方研發能量，憑著TMCHD原廠具備的深厚NAND Flash相關研發資源與OEM端的測試、認證的經驗，輔以光寶所擁有的研發能量、效率與靈活度，此次購併案應能發揮一加一大於二的綜效。