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群創首家新創公司 睿生光電打造X光醫療產業鏈

2019-09-03 18:09經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

群創光電孵育的第一家新創公司—睿生光電今（3）日於南科園區群創二廠舉行揭幕儀式，南科管理局局長林威呈、台南市經發局郭阿梅局長、群創光電董事長洪進揚、首席顧問王志超、台灣科學園區同業公會謝其嘉監事長、直得科技蔡宜螢董事長特助、高雄榮總研創中心創新長楊宗龍醫師蒞臨參加揭幕剪綵儀式。

台南市經發局局長郭阿梅表示，感謝群創光電與睿生光電投資台灣，落腳台南，此項新台幣二億元投資案是南科新創企業指標性投資，打造南台灣為X光影像檢測高科技重鎮。我們期待睿生新創公司帶動台南醫療科技產業的發展與升級，共創南臺灣醫療工業大未來，對於台南市營造友善投資環境，深具指標性意義。

2001年奇美電子合併日本IBM TFT-LCD事業, 成立了IDTech, 跨足X-Ray醫療領域，2010年三合一合併，群創光電強化醫療事業發展觸角，囊括主流尺寸（10x12英吋，14x17英吋以及17x17英吋等），技術含量高，不只台灣第一，更是全球冠軍。

群創積極孵育新創事業，董事長暨執行長洪進揚表示，睿生光電是群創新創事業的開端，所肩負的責任不只是對自己、對家庭、對睿生、群創母公司，甚至人類健康，我們做出重大的承諾，以品質、成本、績效去證明它、捍衛它。他說，我希望睿生團隊永遠秉持著這份初衷，只許成功、不許失敗！

睿生光電董事長楊柱祥表示，歷經十五年X光醫療領域胼手胝足、開疆拓土，感謝群創洪董事長與董事會肯定，今年四月睿生光電登記為新創公司。睿生光電的英文名「Innocare」是取其Innolux for Medicare business之意，中文名「睿生」－象徵「睿智通達識通明，生生不息枝葉繁茂」。楊柱祥長以「嚴謹、嚴肅、嚴格」期勉睿生光電同仁，將睿生當做自己的事業，以多年 X光醫療為基礎，發展全方位的醫療事業，成為醫師的眼睛，為全球預防醫療做最大的貢獻。

睿生光電總經理李志聖表示，睿生光電匯集IT業優勢人才，以及台灣完整產業供應鏈，群創研發團隊耗時三年，以Made in Taiwan精品精神，國際Design House創新水平，從基板到整機, 軟硬兼具，提供一條龍客製化生產，國際獲獎不斷。睿生光電X-Ray FDP 從關鍵零組件到整機 ，都是百分之百台灣製造，睿生有能力整合X-Ray供應鏈, 讓台灣醫療站上世界第一。李總經理說，睿生光電百餘位菁英，有跨界的視野, 軟體、韌體、系統、製造、銷售，合縱連橫, 成為中、日、韓、歐、美五大國醫療設備商的策略夥伴。

李志聖表示，睿生光電會繼續秉持群創X Ray產品線這些年來對客戶的服務，結合群創TFT製造的優勢，提供一站式的設計製造服務，並針對不同的X Ray應用，導入最新的技術，在低劑量醫療應用、動態X Ray、工業用等應用上，達成「睿智通達、利益眾生」的睿生願景。

睿生光電X-Ray FDP 從關鍵零組件到整機 ，均為百分之百台灣製造。群創／提...
睿生光電X-Ray FDP 從關鍵零組件到整機 ，均為百分之百台灣製造。群創／提供
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群創光電孵育的第一家新創公司—睿生光電3日於南科園區群創二廠舉行揭幕儀式，南科管...
群創光電孵育的第一家新創公司—睿生光電3日於南科園區群創二廠舉行揭幕儀式，南科管理局局長林威呈、台南市經發局局長郭阿梅、群創光電董事長洪進揚、首席顧問王志超、台灣科學園區同業公會監事長謝其嘉、直得董事長特助蔡宜螢、高雄榮總研創中心創新長楊宗龍醫師蒞臨參加揭幕剪綵儀式。群創／提供
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