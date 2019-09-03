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史上第4高一注獨得！20億威力彩得主是吳宗憲朋友

東芝買光寶固態儲存事業 分析師看好綜效

2019-09-03 16:41經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

光寶科技（Lite-On）上周五（8月30日）宣布以股權出售方式將固態儲存事業部轉讓給東芝記憶體 （TMCHD），交易金額暫定為1.65億美元，TMCHD預計明年上半年完成購併。TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）認為，Lite-On旗下的固態儲存事業具效率與靈活度的優勢，TMCHD有機會藉著此次購併產生質的飛躍。

TrendForce研究協理陳玠瑋指出，從雙方SSD產品線與市場地位來看，此次購併有互補的效果。TMCHD在Enterprise SSD市場的經營上，以SAS和SATA介面產品為主要營收來源，但未來主流的PCIe介面還在追趕龍頭廠商的階段。至於Lite-On方面，其Enterprise SSD產品線目前主打的就是PCIe介面，已有打入龍頭資料中心/伺服器OEM的量產經驗。

在Client OEM和Client Retail SSD市場方面，TMCHD雖然都佔有一席之地，但是市占率卻始終無法大幅提升，即便之前已合併通路品牌廠OCZ，也未見明顯起色。

相較之下，Lite-On雖不具備NAND Flash廠商所具備的Client SSD成本優勢，但仍憑借著軟體研發實力與生產彈性，在Client OEM和Client Retail市場建立不錯的口碑。

TrendForce認為，未來雙方合併後，若銷售策略正確、分工明確，並結合雙方研發能量，憑著TMCHD原廠具備的深厚NAND Flash相關研發資源與OEM端的測試、認證的經驗，輔以Lite-On所擁有的研發能量、效率與靈活度，此次購併案應能發揮一加一大於二的綜效。

SSD購併OEM

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