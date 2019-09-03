跨域整合策略奏效 台灣大、 momo到店取貨單月2千筆

2019-09-03 15:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣大(3045) 與momo購物5月底宣布跨域整合，3個月後交出亮眼成績單，「到店取貨」平均單月訂單達2,000筆，且呈現攀升趨勢，發揮電商、電信一加一大於二的綜效。

台灣大與momo乘勝追擊，即日起再祭出momo到店取貨的行動裝置商品（手機/平版/watch）可現場加購新復原者保險，最低月付98元、最長可享3年保障；同時透過大數據分析，推出「momo滿額贈MyMusic聽到飽優惠」，消費者在momo單月消費累積達5,000元，可獲贈台灣大音樂串流服務MyMusic 30天免費聽的優惠。

台灣大與momo跨域整合飆出亮眼成績後，再推出「momo滿額贈MyMusic聽到飽優惠」，台灣大指出，依據去識別化大數據分析後，MyMusic目前累積註冊會員數超過540萬，活躍用戶以25歲至40歲的上班族、家庭主婦為主，該消費族群輪廓恰好與momo以25歲至49歲的女性族群接近。

台灣大表示，MyMusic與momo跨域整合將可提供雙邊會員購物與音樂享受的需求，創造more mobility、more creativity、more possibility，同時也呼應台灣大「超5G策略」中的「Gift」與「Group」，運用集團大數據、全通路的多元天賦，以及整合集團資源、發揮綜效的最佳體現。

台灣大與momo「到店取貨」服務提供除了宅配、超商取貨外的另一種選擇，只要材積適用超商取貨，就能到台灣大近800家myfone門市取貨。「到店取貨」推出至今，消費族群男女比例為6比4，北部地區占5成，商品類別以3C為最大宗達66%，其次依序為美妝、食品。