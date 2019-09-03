數位身分證標案疑雲 內政部強調「完全合法」

2019-09-03 14:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



預計明年上路的數位身分證（New eID）爭議再起，外界質疑中央印製廠未經公開招標程序就取得相關標案，內政部對此澄清，基於嚴謹、安全控管國民身分證製作，將New eID以限制性招標委託中央印製廠印製，完全符合政府採購法的規定。

內政部表示，依政府採購法第22第1項第2款規定，機關辦理公告金額以上的採購，屬專屬權利、獨家製造或供應、藝術品、 秘密諮詢，無其他合適的替代標的者，得採限制性招標。

內政部指出，國民身分證是民眾至關重要基礎證件，又是外交部核發護照及其他公務機關、民間機構受理民眾申請案件、核發各類證照審核身分依據，真偽與否涉及人民權益、金融秩序、社會治安與國家安全，安全控管與中華民國晶片護照同等重要，且國民身分證製作的嚴謹程度， 也關係到我國在國際上免簽證待遇，攸關國家安全及國際形象，印製事宜非屬一般印刷品。

內政部強調，我國現行紙本國民身分證空白證、鈔票及晶片護照等政府安全文件，均由中央印製廠獨家製造與供應，該廠擁有多項防偽專利技術，於防偽印刷領域耕耘70餘年，且其場域安全，具有承製國家等級文件經驗及安全管控能力等條件，國際間許多國家如德國、法國身分證明文件均由國家級印製廠承製，因此New eID印製案以限制性招標委由該廠承作，一切招標程序均依政府採購法規定辦理。

內政部說明，New eID採集中製卡方式，並規劃嚴格管制的安全製發場地，系統採封閉式作業，並在內政部監督管理下由中央印製廠專責人員進行印製、品檢、包裝等工作， 又該廠人員為國營事業員工，受相關法規拘束，更能保障 民眾個人資料安全。

內政部表示，今年6月14日委由中央印製廠辦理空白卡片及印製採購事宜，相關製卡作業規劃仍需依細部規劃案結果辦理；至於系統建置事宜將待完成細部規劃內容後，預計10月起至明年9月辦理招標及系統建置開發工作，明年10月開始發行作業。

為使New eID空白卡及製卡設備等招標作業公開化及透明化，中央印製廠參照「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」規定，已於日前將招標文件登載於政府電子採購網，公開閱覽徵求廠商或民眾意見，如有相關意見可於9月4日前提出，中央印製廠預定將於9月5日辦理公開說明會聽取廠商意見。