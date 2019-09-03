親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美國南加州潛水圈慘案！海上火燒船 8死26人生死未卜

管中閔被申誡只是「前菜」 台大博士生：大餐還在後面

群創子公司睿生光電 正式啟航

2019-09-03 13:38經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

睿生X光平板液晶顯示面板。圖／群創提供
睿生X光平板液晶顯示面板。圖／群創提供
分享

群創（3481）孵育首間新創公司睿生光電（Innocare），今（3）日舉行揭幕儀式，由群創總經理楊柱祥擔任董事長，李志聖任總經理。群創「X光平板感測器」出貨量已是全球第一，全球市占率過半，楊柱祥表示，今年4月睿生登記為新創公司，將以多年X光醫療為基礎，發展全方位醫療事業，成為醫師的眼睛。

「睿生是群創新創事業的開端！」群創孵育新創事業，群創董事長暨執行長洪進揚指出，群創肩負的責任不只是對自己、對家庭、對睿生、群創母公司，甚至人類健康，而是要證明它、捍衛它。

2001年，奇美電子合併日本IBM薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）事業，成立IDTech跨進X光醫療領域。2010年奇美、群創及統寶三合一合併，群創持續耕耘醫療事業，產品囊括10x12英吋、14x17英吋、以及17x17英吋等主流尺寸，從玻璃基板做到整機，技術含量高。

李志聖指出，群創研發團隊耗時三年，從基板到整機、軟硬兼具，提供「一條龍」客製化生產，睿生X光平板面板，從關鍵零組件到整機，百分之百台灣製造，有能力整合X-Ray供應鏈。

他也說，睿生已成為中、日、韓、歐、美等五國醫療設備商策略夥伴，未來將提供一站式設計製造服務，讓台灣醫療站上世界第一。

鴻海、群創今年共投資18億元，提出三家新創公司進駐申請案，包括睿生、生產車用顯示器的群豐駿科技、生產無縫拼接屏大型公共顯示器（PID）的勝利仕科技。睿生及群豐駿，皆為群創衍生出來的新創公司，群創分別投資2億元及1億元；勝利仕由鴻海集團技術長吳逸蔚所主導。

群創於南科群創二廠舉行剪綵，包括南科管理局局長林威呈、台南市經發局局長郭阿梅、洪進揚、群創首席顧問王志超等人，共同出席。郭阿梅表示，群創此項2億元投資案，是南科新創企業指標性投資，打造南台灣為X光影像檢測高科技重鎮，期待睿生帶動台南醫療科技產業的發展與升級。

群創新創公司睿生光電，今（3）日正式啟航，群創董事長洪進揚（右起4）、群創總經理...
群創新創公司睿生光電，今（3）日正式啟航，群創董事長洪進揚（右起4）、群創總經理兼睿生董事長楊柱祥（左起3）、群創首席顧問王志超（左1）等人，出席剪綵儀式。圖／群創提供
分享

群創顯示器

相關新聞

松果攜手HAPPY GO 搶攻99購物節商機

2019-09-03 11:36

群聯估10月NAND可望再漲價 明年第3季吃緊

2019-09-03 12:52

太陽能電池價格連三周持平 後市需求續看加溫

2019-09-03 11:50

全球封測產業Q3營運逆轉 HPC推動業績上揚

2019-09-03 10:57

宣明智、何春盛開講 工研院育才邀企業菁英經驗分享

2019-09-03 10:29

紅潮洶湧 紫光NAND技術大突破

2019-09-03 00:23

紫光研發大手筆 上半年虧162億

2019-09-03 00:22

華為推新旗艦機 台廠利多

2019-09-03 00:14

華為新機將發表 作業系統受關注

2019-09-03 00:13

科技論壇10月2日登場 迎接5G新時代

2019-09-03 00:10

面板雙虎揪伴 搶新零售商機

2019-09-02 23:14

泰銖強升 雙A猛攻泰國市場

2019-09-02 23:12

元太 布局智慧交通應用

2019-09-02 23:10

台灣精銳中科新建廠房無預警停工？ 中科：是違反工安

2019-09-02 19:25

紫光集團3D NAND量產 市調：明年下半年影響市場

2019-09-02 17:36

上半年三類PCB衰退 寄望5G新應用

2019-09-02 16:13

研調：陸5G市場2020年大爆發 強攻5G鴻海Fii喊衝

2019-09-02 14:35

面板雙虎 拚智慧製造

2019-09-02 14:35

半導體業招募人才 土洋搶人大戰

2019-09-02 14:35

不畏貿易戰 台商PCB上半年產值創高

2019-09-02 12:41

台積電高薪徵才 掀開半導體業土洋搶人大戰

2019-09-02 12:01

攻高階IT產品商機 友達電視營收占比降

2019-09-02 11:51

今國光明年資本支出估4億元 7年來最大

2019-09-02 11:32

大陸面板減產 報價仍下滑

2019-09-02 11:22

看好聯詠有機會打入蘋果供應鏈 美系外資首度納追蹤

2019-09-02 10:53

鴻海財務網路四大謠言 懶人包一次破解

2019-09-02 10:48

國巨走勢堅挺 填息率約56.8%

2019-09-02 10:47

聯詠受惠OLED商機 美系外資目標價240元

2019-09-02 10:24

金融市場受美中貿易議題影響 股市波動大

2019-09-02 08:42

鴻海印度製造 福爾格挑大梁

2019-09-02 00:06

智慧經營／廖文嘉打造非紅供應鏈 創新美墨合作方程式

2019-08-30 01:31
看更多

熱門文章

高利儲蓄險明年初還買得到！預期下半年才會開始管制

2019-09-03 00:03

華航前董座何煖軒 今任職仰德集團首席總顧問

2019-09-02 21:19

台灣精銳中科新建廠房無預警停工？ 中科：是違反工安

2019-09-02 19:25

超浪費！電子發票不e化 每年浪費59億張紙

2019-09-02 19:54

紅潮洶湧 紫光NAND技術大突破

2019-09-03 00:23

華為推新旗艦機 台廠利多

2019-09-03 00:14

兩家族有幾代人的交情...何煖軒任仰德首席總顧問

2019-09-02 23:10

經部挺工具機業 協助搶單

2019-09-03 00:33

8月車市 進口車賣贏國產車

2019-09-02 23:32

宣告利率9月大調降 保戶回饋金縮水

2019-09-02 19:00

長榮航空推出「空中仁醫」 突發需求可協助

2019-09-02 18:35

上半年三類PCB衰退 寄望5G新應用

2019-09-02 16:13

利變保單9月降息潮 擴大

2019-09-03 00:01

日照充足太陽能發威 電力貢獻一度超過核二廠

2019-09-02 22:07

仰德集團證實 何煖軒出任首席總顧問

2019-09-02 21:24

驚！旅遊業還沒開始放...8月底止2257人放無薪假 創今年新高

2019-09-03 00:20

六大產業指標 三項亮警訊

2019-09-03 00:31

名家觀點／解決儲蓄險問題 要有完善配套

2019-09-03 00:47

亞泥礦權展延遭撤銷 經濟部決定不上訴

2019-09-02 15:03

中國大型製造業動能續弱 關注美中貿易談判進展

2019-09-03 09:11

長榮航推空中仁醫計畫 讓旅客有更好醫療照顧

2019-09-02 17:29

防保險詐騙 金管會擬策：訂業務員十誡、樂齡指引

2019-09-03 00:14

鎳價飆 不銹鋼廠歡呼

2019-09-02 23:31

面板雙虎揪伴 搶新零售商機

2019-09-02 23:14

財管新方案 將媲美星港

2019-09-03 00:00

紫光研發大手筆 上半年虧162億

2019-09-03 00:22

電動車熱！國外大咖搶市 Jaguar跑車預計10月登台

2019-09-02 23:30

反送中動搖香港金融地位 中經院點出台灣好機會

2019-09-02 15:31

紫光集團3D NAND量產 市調：明年下半年影響市場

2019-09-02 17:36

雲端發票專屬獎 加開40萬組500元獎項

2019-09-02 20:37

貿易戰轉單樂？陳冲：小心台灣因此變匯率操縱國

2019-09-03 10:01

高雄特貿三招商啟動 「陸資」竟也可參與投標

2019-09-02 17:01

Gogoro8月逆勢成長 總掛牌數破20萬輛

2019-09-02 20:50

面板雙虎 拚智慧製造

2019-09-02 14:35

研調：陸5G市場2020年大爆發 強攻5G鴻海Fii喊衝

2019-09-02 14:35

影╱香港反送中 亞洲金融中心地位也送「終」？

2019-09-02 20:30

中秋主題刮刮樂「嫦娥發紅包」登場 10萬頭獎200個

2019-09-02 16:12

勞動基金收益率 達8.2%

2019-09-03 00:41

雲端稅務帳戶上線 未來個人綜所、房屋、牌照稅都可查

2019-09-03 12:40

華為新機將發表 作業系統受關注

2019-09-03 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top