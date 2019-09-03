群創子公司睿生光電 正式啟航

2019-09-03 13:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



睿生X光平板液晶顯示面板。圖／群創提供 分享 facebook

群創（3481）孵育首間新創公司睿生光電（Innocare），今（3）日舉行揭幕儀式，由群創總經理楊柱祥擔任董事長，李志聖任總經理。群創「X光平板感測器」出貨量已是全球第一，全球市占率過半，楊柱祥表示，今年4月睿生登記為新創公司，將以多年X光醫療為基礎，發展全方位醫療事業，成為醫師的眼睛。

「睿生是群創新創事業的開端！」群創孵育新創事業，群創董事長暨執行長洪進揚指出，群創肩負的責任不只是對自己、對家庭、對睿生、群創母公司，甚至人類健康，而是要證明它、捍衛它。

2001年，奇美電子合併日本IBM薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）事業，成立IDTech跨進X光醫療領域。2010年奇美、群創及統寶三合一合併，群創持續耕耘醫療事業，產品囊括10x12英吋、14x17英吋、以及17x17英吋等主流尺寸，從玻璃基板做到整機，技術含量高。

李志聖指出，群創研發團隊耗時三年，從基板到整機、軟硬兼具，提供「一條龍」客製化生產，睿生X光平板面板，從關鍵零組件到整機，百分之百台灣製造，有能力整合X-Ray供應鏈。

他也說，睿生已成為中、日、韓、歐、美等五國醫療設備商策略夥伴，未來將提供一站式設計製造服務，讓台灣醫療站上世界第一。

鴻海、群創今年共投資18億元，提出三家新創公司進駐申請案，包括睿生、生產車用顯示器的群豐駿科技、生產無縫拼接屏大型公共顯示器（PID）的勝利仕科技。睿生及群豐駿，皆為群創衍生出來的新創公司，群創分別投資2億元及1億元；勝利仕由鴻海集團技術長吳逸蔚所主導。