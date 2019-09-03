筆電雙A前進IFA 推創作者電腦新品

2019-09-03 12:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



德國柏林消費性電子展（IFA）即將於6日開幕，在晶片大廠英特爾（intel）號招下，今年筆電雙A宏碁（2353）、華碩搶攻PC新藍海，皆已預告將在IFA上推出創作者電腦新品。

德國柏林消費性電子展（IFA）即將於6日開幕，隨著英特爾將推出專屬於創作者電腦的處理器平台，今年包含宏碁、華碩、微星、惠普、聯想等PC大廠也將共襄盛舉，推出相關電腦新品。

華碩今年IFA預告，新品重點將會聚焦在創作者系列及商用筆電新品，將於明（4）日舉行展前發表會，兩位執行長胡書賓、許先越都將到場，為下半年新品揭開序幕。

在宏碁方面，創作者領域後發先至，今年年度發表會已亮相Concept D新品牌，完整覆蓋各產品線。今年的IFA新品，則將以擴充Concept D產品線及電競新品為主，發表會時間同樣於明日登場。

隨著近年YouTube、Twitch等網站崛起，線上影音需求大幅提升，催生一批新使用者，在市場需求擴大，及傳統消費性PC成長停滯下，讓PC廠商將火力瞄準這塊新市場。

據英特爾估計，全球透過PC創作的使用者超過2億人，這也是創作者電腦潛在客戶群，其中有29%屬於生產性消費者（prosumer）。其中，有近六成對創作者電腦有興趣，且這群用戶換機頻率比一般消費者快九個月、約每2.5年就會換新電腦。

業界指出，由於傳統PC廠商注重大眾市場，創作者等細分市場前幾年較無關注，主打產品外型設計及影音剪輯的蘋果電腦因此在該領域長期王。因此，如何打出差異化，與蘋果做出區別，爭取專業工作者認同，也成為PC廠商首要之務。