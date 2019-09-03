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微星推新創作者筆電 領先搭載第10代Intel六核心處理器

2019-09-03 12:14經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

微星（2377）繼電競筆電之後，積極打造營運第二引擎，全力搶攻創作者電腦市場，今（3）日宣布推出3款搭載英特爾第10代處理器的新品，微星大中華區NB總經理莊正雍表示，創作者市場未來年複合成長率達30%，規模比電競市場還大，微星今年目標要拿下創作者市場兩成市佔率，明年還要往上提升。

PC廠商尋找成長新動能，創作者市場成為新藍海。微星宣布推出Prestige 15、Prestige 14及Modern 14三款新品，主打搭載最新第10代英特爾Core i7處理器及True Pixel顯示技術。

微星創作者電腦系列包含Prestige、Modern系列，其中Prestige是全球首款搭載第10代英特爾Comet Lake六核心處理器的筆電，可達50%以上的效能提升，讓創作者在執行多種應用程式時，仍能流暢使用。

由於創作者電腦目前仍屬小眾市場，微星近年在創作者電腦產品線採取穩紮穩打策略，不急著擴張產品線。只是到了今年，隨著英特爾、輝達（NVIDIA）等指標廠商加大創作者市場推廣力度，微星今年也加速推出相關產品，目標要拿下創作者市場兩成市佔率，明年還要往上提升。

莊正雍指出，很多消費者以前要買能夠繪圖的電腦，雖然有工作站，但價格對一般消費者來說太貴，因此接受度較低，所以當時他們會從電競筆電去挑，但在未來創作者會比遊戲玩家更多，電競反而不是主要用途，看好創作者市場成長爆發力。

根據研調機構Statista報告，數位內容創作者市場近年急速成長，以專業用戶最常使用的軟體Adobe Creative Cloud訂閱數來看，2016年僅900萬，到2017年已達1,200萬，預估2024年將達1,974萬，年複合成長率約達30%。

微星目前筆電產品線仍是以電競自有品牌為主，但因電競產業在連續幾年高速成長後，今年預估成長幅度已趨緩。也讓微星必須再找出下一個成長動能，公司期許未來能成為消費者在高效能筆電首選，能在電競及創作者等利基型市場處於前段班。

電競筆電微星英特爾

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