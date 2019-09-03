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太陽能電池價格連三周持平 後市需求續看加溫

2019-09-03 11:50經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

太陽能產業今年以來回升力道仍不明顯，不過，根據研調機構的資料顯示，近三周以來太陽能電池報價回穩，市場也看好今年的後市需求可望加溫，有利相關個股第四季出貨及業績表現。

研調機構 TrendForce （集邦科技）旗下 EnergyTrend 調查，中國與海外太陽能電池報價已連續三周持平表現，整體市場處於築底情況，止跌回穩跡象明顯，看好中國國內太陽能電場專案，可望在十一長假前完成採購，而海外市場需求也可望趕在年底前啟動，產業需求看俏。

TrendForce對於後市展望也指出，中國國內專案陸續開始評估議價，預計十一長假前會完成採購，待長假後開工。而海外市場也將陸續有專案開工，特別是需要今年完工併網的專案，預期將與中國國內需求期重疊，動能相加乘之下，太陽能市場後市看俏。

太陽能電池中國與海外報價，已連續三周持平表現，價格走勢明顯較先前回穩，TrendForce 指出，整體市場正在築底，先前跌幅最慘的電池片也不再續跌，近二周看來已止跌回穩，端看後續需求動能何時啟動。

市場法人也表示，以今年以來，太陽能廠的業績表現，多數廠商今年上半年仍處於虧損表現，顯示目前的市場價格仍不利太陽能廠業績，目前市場看好第四季市場需求有望回溫，但後市的太陽能電池報價仍是第四季廠商毛利率及單季損益能否優於第3季的觀察重點。

太陽能電池十一長假

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