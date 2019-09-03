松果攜手HAPPY GO 搶攻99購物節商機

2019-09-03 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



松果購物（6740）今（3）日起歡慶99購物節，宣布全站狂撒千萬購物金，滿888現折100、滿1699現折200、滿2499還可折300，並特選好評商品專區結帳再享85折，同時祭出「久久必敗9元起」、「+99元多一件」等優惠商品，天天中午12點再加碼APP限定限量搶購優惠，挑戰市場超低價。

此外，松果今年首度推出「99超級星」榜上有名人人有獎活動，透過登入、簽到、消費、分享、評論等執行任務賺積分搶攻99消費超級星席次，TOP10累計總購物金達99,999。當累計積分達設定門檻時，有機會再抽PHILO免油氣炸鍋、吸塵器等生活居家用品。

松果購物總經理吳佩雯表示，這次99購物節松果不僅祭出超殺優惠，亦期待能透過人性化為中心設計好玩好逛的電商購物體驗，以「遊戲積分」強化消費行為動機，在銷售過程中導入任務機制獲取優惠獎勵，達到從銷售面促動、從遊戲面激活之目標，藉此強化品牌涉入及忠誠度。

同時，松果看準點數經濟換購刺激消費力道，號召全國最大的會員紅利點數平台HAPPY GO，成為助攻的策略夥伴。松果指出，HAPPY GO是目前全國最大的會員紅利點數平台，2018年數據顯示台灣有超過1,600萬卡友數，全球通路數達80萬家，相當於在台灣毎2個人即有1人是HAPPY GO的會員。

松果表示，99購物節期間前於松果購物消費並使用HAPPY GO點數折抵，不限消費金額皆有機會抽HAPPY GO點數 999點（100 名），總抽獎點數更高達99,900點。