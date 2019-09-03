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宣明智、何春盛開講 工研院育才邀企業菁英經驗分享

2019-09-03 10:29經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

近年來科技產業環境變化快速，企業成長不僅需要高階主管綜觀全局的策略，中階主管們承上啟下的創新管理思維也是企業發展的關鍵之一。工研院產業學院首度開辦「科技經理人創新管理研習班」，為中階主管們設計一系列以科技管理為導向啟動價值創新思維的課程。邀請聯華電子榮譽副董事長宣明智、研華科技執行董事何春盛等科技產業領袖，配合多元創新案例激盪，引導科技業中階主管跳脫傳統框架，以創新思維帶領部屬完成企業目標。

隨著智慧化、數位化的發展，物聯網、AI人工智慧及智慧製造等科技快速崛起，使得科技產業邊界逐漸模糊。科技業的營運模式從過去單一技術導向，轉變為多元化、使用者需求導向，管理階層的思維也必須跟著轉型。工研院產業科技國際策略發展所也指出，因應瞬息萬變的市場需求，產業不再只是需要擁有一技之長的「I型人」或學得廣的「π型人」，而是更需要能夠整合不同領域專業知識「跨域整合型人才」。

工研院產業學院執行長周怡君認為，「跨領域」意謂跨多項專業，擁有彈性的思考模式，能夠理解不同領域的觀點，同時具備溝通與領導的能力，是跨領域整合型人才的必備素養。

周怡君表示，工研院46年來已培育超過數百位產業CEO及高階經理人，將全新科技產業經營策略與商業模式擴散至業界。

然而，要落實高階經理人們的新策略，身為公司槓桿與樞紐的中階主管，其跨領域創新思維、溝通與整合的技巧，是企業持續成長的一大關鍵。

「科技經理人創新管理研習班」以工研院豐沛的科技研發能量與經驗，為中階管理階層提供前瞻科技新知及產業趨勢方向，更特別邀集來自不同領域的企業經理人，分享不同產業的實戰經驗，學員除了可以學習前輩的成功要領外，也可藉此增進多元經營管理觀點，以跨領域創新思維引導學員突破既有窠臼，為企業打造新的產業價值。

「科技經理人創新管理研習班」為期七天的豐富課程以科技趨勢結合理論與實務，包含科技管理實戰策略、顧客導向Design Thinking、跨領域與價值創新、企業財務風險與經營管理等課程。

工研院科技業宣明智

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