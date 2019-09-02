聯華實業總座退休 副總林信宏接任

2019-09-02 22:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



全台最大麵粉廠聯華實業（1229）今（2）公告，總經理景虎士將於10月1日退休，新任總座將由聯華實副總經理林信宏接任。

因應公司組織調整，子公司聯華製粉食品總經理、子公司聯華置產總經理也都將由林信宏擔任。

聯華實業今年3月宣布轉型為控股公司，更名為「聯華實業投控」，是繼南僑後，第二家轉型為控股公司的食品股。

聯華實業分割三大塊，台灣麵食事業及台灣租賃事業以分割方式分別移轉予二家100%持有子公司，電子事業合併報表納入神通電腦、神通資訊。

景虎士當時表示，分割目的是為專業管理及營運彈性，未來也不排除規劃讓子公司上市。