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台積電高薪徵才 掀開半導體業土洋搶人大戰

2019-09-02 12:01經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

暑假剛結束，半導體業招募人才大戲隨即登場，晶圓龍頭台積電（2330）昨日舉辦新竹場招募人才面試會，吸引近300名求職者參與面試，掀開業界搶人大戰序幕。聯發科（2454）也於人力網站也釋出上百個職缺，祭出百萬年薪吸引職場新鮮人加入；競爭對手高通也不遑多讓，挾外商優勢釋出86個職缺，美商應材亦釋出33個職缺，一場土洋搶人大戰正在上演。

面對5G及AI趨勢逐漸到來，半導體業今年不約而同大舉徵才，加緊產品製程研發腳步，以台積電為例，今年總共舉辦三場招募面試會，首場已於8月25日在台中舉辦完，緊接者第三場即將在9月8日台南登場，挾著優渥薪酬、幸福企業閃亮招牌，預料也將吸引百名求職者前往，台積電預計今年底前將招募逾3,000名新血加入。

面對各方同業求才若渴競爭，為了搶到好人才台積電不僅祭出重賞誘因，更向業界在職者招手，只要目前在職者在收到聘書40天內且在年底前報到加入營運與產品組織的工程師，將另會加發2個月薪資作為鼓勵。根據過往經驗，台積電聘書接受率高達八成九，由於台灣廠區整體薪酬位在業界前10%水準，因此，一年以內新進同仁離職率不超過15%。

IC設計龍頭聯發科今年在人才招募上更毫不手軟，打出碩士畢業生保障年薪100萬元起跳、博士150萬元以上的高薪，吸引職場新鮮人加入，在人力網站上釋出近百個職缺（含替代役）。聯發科表示，因應持續布局AI、5G、AIoT、無線通訊與車用電子等關鍵技術領域，今年招募逾千名的研發創新人才加入。

外商今年在台搶人動作轉趨積極，高通在台成立的營運與製造工程暨測試中心、多媒體研發中心、行動人工智慧創新中心及5G測試實驗室等，預計在2021年前陸續加入營運，人力招募比拼聯發科，人力網站釋出86個職缺，預計未來將擴大對台徵才人數達千人以上。

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照
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台積電聯發科面試

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