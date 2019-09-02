金融市場受美中貿易議題影響 股市波動大

2019-09-02 08:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年以來金融市場深受中美貿易議題影響，過去一周股市波動很大，投資市場情緒深受美中貿易左右。不過，在美中雙方陸續釋出軟化態度，有基本面利基的個股或題材，或跌深族群，都出現相對凌厲的反彈走勢。

除了消息面的和緩，在外資動向上，廖哲宏表示，隨著貿易戰局勢在短短不到一周內，由嚴峻轉向和緩，外資30日轉為買超153.09億元，也讓近一周外資賣超幅度從234億元收斂到百億元以下。

在科技股方面，廖哲宏表示，今年雖然持續受到美中貿易的不確定影響，但預期部分科技公司仍有望受惠，包含：中國廠商正加速非美系供應商的認證與佔比，台灣的PA廠商以及IC設計業者紛紛看到訂單提升的機會。

另一方面，廖哲宏也指出，部分科技公司受惠東南亞以及台灣的布局，從去年以來也陸續看到轉單效應，這兩者都是這一波美中貿易不確定的市占率提升受惠者。在布局主軸上，包括：5G、物聯網、人工智慧，以及藍芽耳機仍將是中長期成長動能。

廖哲宏表示，以5Ｇ為例，包括5G基地台的布建、5G手機的推出，非但沒有受到貿易戰紛擾不斷的影響，反而受惠於中國電信運營商積極布局5G，以及華為積極推出5G手機及中國5G市場加速發展。

此外，廖哲宏表示，原本市場對於科技旺季效應成長幅度可能受到部分高庫存影響所抵銷等擔憂，也在近期因半導體庫存調整出現進入尾聲跡象而有所所緩解。像是伺服器相關訂單歷經近一年的調整，加上生產基地的調整，所受關稅影響鈍化，近期甚至出現短期庫存訂單回補。

展望後市，廖哲宏表示，隨著半導體庫存逐漸回到健康水準，預期將有助於支撐半導體先進製程第四季需求狀況依舊維持強勁。除此之外，預期5G於2020年對於科技供應鏈的貢獻將更大，也將是帶動半導體2020年成長的主要動能之一。