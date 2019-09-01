搶人才！台積電祭2個月薪資 鼓勵在職者年底前報到

2019-09-01 14:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



台積電今（1）日在新竹舉辦招募面試會，現場有近300 名求職者參與面談。台積電宣布，凡是目前在職者在收到聘書40天內，且在年底前報到加入營運與產品組織的工程師，台積電另會加發2個月薪資作為鼓勵。

台積電今年7月宣布預計至今年底前，將招募逾3,000 名新血加入，職缺包括半導體設備工程師、製程工程師、製程整合工程師、研發工程師、IC 設計工程師等。

台積電近舉辦三場招募面試會，8 月25 日已完成台中場的招募面試，9 月1 日舉辦新竹場，台南場次也將於9 月8 日登場，邀請優秀人才參與面談。

台積電晶圓廠營運王建光資深副總經理表示，台積公司在面對AI 和5G 世代的來臨，持續積極投入各種先進及特殊製程的開發，以追求技術領先及卓越製造。面對世界級的競爭，台積全力以赴，相信只要勇於挑戰，認真做好每一件事，就有成功的機會。台積提供多元職涯發展的工作環境，歡迎各方好手，帶著開創與冒險的精神，加入台積，成為我們志同道合的夥伴。