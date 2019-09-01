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台積電徵才 跳槽者獎勵2個月薪資

2019-09-01 14:26聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台積電今天於新竹舉辦招募面試會，預估現場有近300名求職者參與面談。台積電7月已經宣布預計至今年底前將招募逾3000名新血加入，職缺包括半導體設備工程師、製程工程師、製程整合工程師、研發工程師、IC 設計工程師等。

台積電總共舉辦3場招募面試會，8月25日已完成台中場的招募面試，9月1日舉辦新竹場，台南場次也將於9月8日登場，邀請優秀人才參與面談。凡是目前在職者在收到聘書40天內，且在年底前報到加入營運與產品組織的工程師，台積公司另會加發2個月薪資作為鼓勵。

晶圓廠營運資深副總經理王建光表示，台積電在面對AI和5G世代的來臨，持續積極投入各種先進及特殊製程的開發，以追求技術領先及卓越製造。面對世界級的競爭，台積全力以赴，相信只要勇於挑戰，認真做好每一件事，就有成功的機會。

王建光表示，台積電提供多元職涯發展的工作環境，歡迎各方好手，帶著開創與冒險的精神，加入台積，成為我們志同道合的夥伴。

現場求職者表示，聽過很多在台積電任職的朋友分享，台積電給予員工的機會及舞台很大，也有很體貼照顧員工的福利措施。除了追求本業的成長之外，也是一家非常重視企業社會責任與永續經營的公司。為了追求更好的職涯發展，一直希望能夠有機會加入台積電，所以特別珍惜這次的面試機會。

台積公司今天舉辦工程人才招募面試會，圖／台積電提供
台積公司今天舉辦工程人才招募面試會，圖／台積電提供
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台積公司今天舉辦工程人才招募面試會，圖／台積電提供
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台積電工程師面試

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