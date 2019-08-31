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信義區星展新加坡歡樂城 F1賽車模擬體驗超吸睛

2019-08-31 16:26經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

周末去哪裡玩？來自新加坡的星展銀行，持續深耕台灣在地市場，為了讓台灣民眾更了解新加坡文化，今年首度在台灣舉辦「星展新加坡歡樂城」，自8月28日至9月1日於台北最精華、人潮最多的台北信義新天地（香堤廣場）熱鬧登場。現場除了準備各式新加坡美食，還有傳統娘惹服飾，以及Henna紋身、回收空瓶換小禮等活動，歡迎民眾共襄盛舉，與星展一同體驗新加坡特有的文化氣息。

為了讓民眾直接體驗新加坡精彩迷人的魅力，星展銀行（台灣）特別攜手合作新加坡旅遊局、新加坡航空、新加坡超人氣原創鹹蛋黃零食金鴨、新加坡頂級法式甜品The Patissier、新加坡道地香辣蟹領導品牌珍寶餐廳、新加坡必吃的黃亞細肉骨茶、新加坡精釀啤酒教父品牌Brewlander、新加坡風味的果葉茶Vietjoy、源自新加坡瑜珈健身第一品牌True Yoga Fitness全真瑜珈健身。再加上星展銀行始終力挺的社會企業，米其林首選乳製品夥伴鮮乳坊、重視小農無毒栽作的禾乃川、堅持品持且兼顧環境的1982。

除了可享受美食外，「星展新加坡歡樂城」還提供以下眾多好玩好看活動：

8月28日至9月1日早上11時至21時：

1.新加坡旅遊局攜手金珠文物館打造娘惹文化體驗區，邀請模特兒舞台走秀呈現娘惹風情，以及傳統娘惹刺繡示範，精彩不斷！讓你一窺「娘惹」傳統服飾的獨特魅力。

2.2019 F1新加坡航空新加坡大獎賽：於新航攤位完成F1賽車模擬體驗或拍照打卡，就可參加抽獎，有機會贏得雙人同行的「2019新加坡大獎賽」夢幻行程大獎，包括新加坡F1賽事入場券、新加坡三晚飯店住宿，以及新航台北往返新加坡經濟艙雙人來回機票。

怕刺青的人也能選擇的彩繪體驗，來自印度Henna紋身祝福。

3.網美不可錯過新加坡地標，新加坡濱海灣、擎天大樹等拍照熱門景點。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，星展銀行近來屢獲國際媒體肯定，繼2018年接連獲得《環球金融雜誌》「全球最佳銀行」及《銀行家雜誌》「年度全球最佳銀行」的雙重榮耀後，近來更榮獲《歐元雜誌》評選為「全球最佳銀行」。

林鑫川表示，星展銀行來自新加坡，為了讓台灣民眾有機會深入認識新加坡，此次星展銀行（台灣）首度在台盛大舉辦的「星展新加坡歡樂城」，主要期望將新加坡特有的多元文化介紹給台灣民眾，不僅是東南亞文化，更包含華人、馬來、印度和歐亞等文化，讓台灣民眾不必出國即可輕鬆體驗。

「星展新加坡歡樂城」自8月28日至9月1日於台北最精華、人潮最多的台北信義新天地...
「星展新加坡歡樂城」自8月28日至9月1日於台北最精華、人潮最多的台北信義新天地（香堤廣場）熱鬧登場。 記者楊筱筠／攝影
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