5部VR作品入圍 宏達電Vive Originals團隊威尼斯走紅毯

2019-08-30 19:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



宏達電（2498）今（30）日宣布，今年以五部原創虛擬實境（VR）作品入圍威尼斯影展VR主競賽單元，威尼斯時間29日晚間在宏達電 Vive Originals總經理劉思銘的帶領下，包括導演趙德胤、曾威量、日本當代藝術家小松美羽等人踏上影展紅毯，同時 VR互動藝術創作《祈禱》更被大會從入圍及入選的全球39件作品中指定為紅毯第一個進場的代表。

宏達電今年以《祈禱》、《5x1-O》、《5x1-山行》、《Gloomy Eyes》、《5x1-幕後》入圍威尼斯影展VR主競賽單元，《祈禱》除了是紅毯第一個進場的代表，也是VR放映展區進場的第一個作品。劉思銘表示，感謝威尼斯影展對《祈禱》作品的高度禮遇，這顯示宏達電在自製能力與國際跨界合作上已受到最高國際影展的肯定，也完成從IP到製作、出品發行VR內容產業鏈的整備。