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5部VR作品入圍 宏達電Vive Originals團隊威尼斯走紅毯

2019-08-30 19:24經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

宏達電（2498）今（30）日宣布，今年以五部原創虛擬實境（VR）作品入圍威尼斯影展VR主競賽單元，威尼斯時間29日晚間在宏達電 Vive Originals總經理劉思銘的帶領下，包括導演趙德胤、曾威量、日本當代藝術家小松美羽等人踏上影展紅毯，同時 VR互動藝術創作《祈禱》更被大會從入圍及入選的全球39件作品中指定為紅毯第一個進場的代表。

宏達電今年以《祈禱》、《5x1-O》、《5x1-山行》、《Gloomy Eyes》、《5x1-幕後》入圍威尼斯影展VR主競賽單元，《祈禱》除了是紅毯第一個進場的代表，也是VR放映展區進場的第一個作品。劉思銘表示，感謝威尼斯影展對《祈禱》作品的高度禮遇，這顯示宏達電在自製能力與國際跨界合作上已受到最高國際影展的肯定，也完成從IP到製作、出品發行VR內容產業鏈的整備。

這次以VR作品《5x1-幕後》入選威尼斯影展作品觀摩單元的趙德胤表示，這次來是抱著幼稚園學生般的心情來學習，觀摩別人的VR作品。電影發展至今已非常成熟，而VR發展正展開且無限可能，在充滿未知的VR領域中很值得去嘗試。

日本當代藝術家小松美羽（左）與宏達電 Vive Originals總經理劉思銘。...
日本當代藝術家小松美羽（左）與宏達電 Vive Originals總經理劉思銘。 宏達電／提供
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VR威尼斯影展宏達電

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