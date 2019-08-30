訊連王牌出手 未來業績成長可期

2019-08-30 19:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



訊連人臉辨識解決方案（FaceMe）整合即時通知系統（U Alerts），成功打入美國醫院與零售商，並獲得國內金融、警政與停車場等採用，將在2020及2021年陸續建置，預期將帶動明年及後年業績持續增長，未來營收大幅成長可期。

訊連今（30）日發布FaceMe整合即時通知，以及人工智慧（AI）車牌辨識兩大解決方案，是全球唯一提供人臉辨識加上即時通訊解決方案的業者，董事長黃肇雄今天表示，這將是該公司手中的王牌，成長性相當看好。

黃肇雄說，根據美國國家標準暨技術研究院（NIST）公布全球頂尖臉部辨識引擎，訊連是台灣排名第一的廠商，辨識率達99.8%，全球排名第12，若是不計中國大陸與俄羅斯（美國不採用這兩國的產品），訊連全球排名第7。

黃肇雄舉例說，美國有一家大型醫院，院內有500支攝影機，需要採用訊連的FaceMe，因為有許多暴力傾向的黑名單，只要這些人進到醫院，人臉辨識就會辨認出來，然後即時通知保全，讓醫院有所防備，許多美國零售連鎖店，也用這套系統，來抓慣竊，需求很大。

他指出，車牌辨識技術沒什麼了不起，訊連的技術不僅可以辨識車牌，還能辨識人臉，只要開出停車場的駕駛，與開進來的駕駛不同人，這輛車就開不出去，可以防止車子被竊，增加停車場的安全性。

他強調，人臉辨識的應用太多了，包括銀行也在洽談，尤其網路銀行興起，要如何透過人臉辨識技術，來辨識真人、假冒者或假人，要如何防偽，這些都是訊連的強項，未來在金融業的商機相當龐大。

訊連2019年第2季稅後純益8,688.9萬元，季增47.8%，年減38.5%，第2季每股純益（EPS）1.04元，較第1季的0.7元增長，較去年同期的1.67 元衰退。