光寶科技擬分割SSD部門 售予東芝半導體

2019-08-30 18:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



光寶科技(2301)今（30）日宣布董事會分別通過固態儲存(SSD)事業部門分割讓予建興儲存科技股份有限公司(簡稱建興公司)以及以股權出售方式將固態儲存事業部轉讓予Toshiba Memory Holdings Corporation (TMCHD)。所出售之業務為固態儲存事業部之營業與資產，包括存貨、機器設備、員工團隊、技術及智慧財產權、客戶供應商關係。本交易之對價暫定為現金1.65億美元。

光寶擬依企業併購法第35條規定，將固態儲存事業部門分割讓與予百分之百持股之既存子公司建興公司，落實集團專業分工，以期在獨立運作下多元化經營、提昇整體營運績效及市場競爭力。本次擬分割淨資產之帳面價值為新台幣 4,482,404仟元，此營業價值係以光寶於民國108年6月30日經會計師核閱之財務報表帳面價值為基礎計算，由建興公司以每股面額10元發行新股，計發行普通股448,240,400股予光寶作為移轉營業價值之對價，亦即光寶因本分割案將取得建興公司發行之新股股數為448,240,400股，每股面額10元，共計新台幣4,482,404仟元。分割案預計可於2019年12月12日完成。

光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中表示，有鑒於全球市場數據儲存需求成長，透過此交易促成固態儲存事業垂直整合，不僅豐富產業上下游資源，亦可快速提升營運規模，達到固態儲存事業與TMC雙贏。

光寶儲存事業成立於1995年，該事業部於2008年設立個人電腦固態儲存事業部，並於2014年設置企業和雲端計算資料中心固態儲存事業部。該事業部現為業界領先的固態硬碟開發與製造商，提供企業和個人電腦客戶高度客製化的解決方案，知名客戶遍及美洲、歐洲和亞洲。

光寶集團積極朝雲端運算、LED照明、汽車電子、智能製造、IoT等領域轉型；並持續專注核心技術和競爭力，優化獲利能力與產品組合，進而提升股東、客戶與員工長期利益。此股權出售交割將視各地主管機關核准進度，預計得在 2020年4月1日完成。該交易對光寶財務業務並無產生重大影響，將嗣實際交易完成時，依法令規定辦理相關公告與申報。