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宏達電VR吃到飽服務 支援Valve Index設備

2019-08-30 17:18中央社 台北30日電

宏達電／提供
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宏達電旗下Viveport宣布，即日起無限制虛擬實境VR）訂閱服務ViveportInfinity正式支援Valve Index頭顯設備，ViveportInfinity的相容性服務也因此含括了所有主要需連接PC主機的VR裝置。

智慧型手機與虛擬實境廠商宏達電今天發布新聞稿表示，在9月期間，不論Viveport Infinity的新會員或現有會員，只要擁有Valve Index頭顯設備，就能取得Viveport Infinity兩個月免費訂閱服務，也能在特惠期間享用所有會員優惠，例如每個月的折價券、免費內容與Viveport Video影音內容。

Viveport是全球性的VR平台及內容訂閱服務，目前在超過60個國家提供深度的虛擬實境體驗，也是虛擬實境開發者跨硬體的品牌平台。

Viveport總經理史泰伯（Rikard Steiber）表示，Viveport持續讓VR愛好者能以更優惠的價格取得高評分VR遊戲與應用程式，在僅僅一年之內，Viveport就成為跨硬體的平台，讓VIVE、Oculus Rift、Windows MixedReality與Valve Index等設備都能使用Viveport的服務。

宏達電今年第2季營收新台幣28.1億元、每股虧損2.71元，已連續第5個季度虧損，上半年每股虧損5.69元；但若由營業毛利率20.3%來看，較第1季增加5.6個百分點，是自2017年第4季以來連續6個季度毛利率成長。

在VR布局方面，宏達電今年4月推出ViveportInfinity，是全球第一個VR內容無限訂閱服務，能支援各式的VR頭戴式顯示器，全球用戶約累積90萬次遊戲內容使用，總遊戲體驗時間累計約2100萬小時。而宏達電最新VR產品VIVE COSMOS主打提升VR硬體使用的方便性，將於今年底前問世。

VR宏達電虛擬實境

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