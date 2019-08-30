智崴投入公益活動不落人後 帶領自閉星兒飛越台灣

2019-08-30 16:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



體感遊樂設備廠智崴（5263）昨 (29)日與中華國際全方位照護學會共同主辦「星兒飛翔」公益體驗活動，邀請100名自閉孩童與家長至台北微風南山i-Ride TAIPEI飛行影院體驗「飛越台灣」。

此次公益體驗活動，旨在希望協助自閉兒學習融入社會、提高社交能力，同時讓大眾有機會更了解自閉兒，給予更多理解和關懷。因此，特別邀請100名自閉星兒與家長們前來位於台北微風南山的i-Ride TAIPEI飛行影院，透過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與多自由度位移的體感科技，盡情享受飛越台灣各地美景的驚奇。

智崴集團財務長林穗娟表示，同樣身為母親，我們相信孩子們都有各自的天賦。希望透過這次飛行的體驗拓展感知，並且讓愉快的感受帶動分享意願，有助於社交和表達。智崴集團執行長歐陽志宏則表示，智崴很高興能一起共襄盛舉，並將免費邀請這些星兒與家人們一起體驗「飛越台灣」。

中華國際全方位照護學會副理事長謝德賢表示，當初僅是希望在暑假前包場，讓星兒可以一起在飛行影院裡一起笑一起尖叫都沒有關係，此外也要加上父母陪伴才能延伸感觸擁有美好的回憶，而這樣的動人想法與智崴過去投入社會責任的理念契合。

為了隨時照顧自閉星兒們的狀態，i-Ride TAIPEI飛行影院現場工作人員除了透過監視器密切觀察孩童的反應，並每一場加派工作人員隨行搭乘，觀察體驗狀況與提供必要的協助。有些星兒雖然還是因為緊張而緊握父親的手，但是看到熟悉的地點便露出難得的笑容和身旁父親開心互動。也有星兒體驗完後，積極地想要認識飛過的每一個台灣景點，在展示說明區駐足許久。陪同體驗的家長們，甚至比孩子們更為興奮，十足享受這段甜蜜的齊飛時刻。