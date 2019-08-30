陸廠減產效應？面板三雄帶量上攻

2019-08-30 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



京東方、華星光電等中國大陸面板廠，相繼傳出有意擴大減產消息，以求讓面板價格跌勢逐漸趨緩。減產消息獲正向看待，激勵市場信心，帶動友達（2409）、群創（3481）及彩晶（6116），今（30）日挾量上攻，群創和友達延續近期漲勢，各自有3%以上漲幅。

京東方手握政府補助，上半年仍飽受逆風所苦，稅後純益人民幣16.68億元，年減達43.92%，獲利接近「腰斬」，每股純益0.048元。法人指出，京東方第二季獲利較首季減少，顯示虧損的幅度並不小，即便有補助仍虧，加上有意減產，即便有政府補助，仍感覺已有點「撐不住」。

法人預期，第三季仍有部分備貨需求，各廠出貨量應不會太差，接著第四季起，減產效應逐漸發酵，大尺寸的面板價格跌幅可望逐漸收斂，甚至落底；產業落底則預計在明年，但確切狀況仍要觀察陸廠新產能開出進度。

第三季將邁入尾聲，友達董事長彭双浪日前表示，下半年消費市場還是有旺季存在，但客戶上半年提前拉貨、庫存推高，不確定會不會旺到上游。友達產品線廣、產品附加價值高，以數量來說影響不是太大，持續在進行產能調整，總產能調整不大，是在產品跟產品間調整。

因應感恩節等銷售旺季，群創看見提前拉貨現象，目前第三季看起來沒有太大問題，至少會拉到10月初，但之後狀況還不確定；另也受惠日韓貿易戰，接到工用產品轉單。群創坦言，上半年各面板廠與去年相比，都有遭遇逆風狀況，會把成本控制發揮到極致，挺過寒冬，比如電視整機月產能12萬台，未來不排除擴產到50萬台。

彩晶今年上半年，連續兩季獲利，成為唯一獲利面板廠。彩晶表示，今年旺季不明顯，本季量的部分有比第二季狀況好一些，主要是先前手機客戶拉貨較保守，近期訂單有慢慢回籠，價格則持平；車載、工控等應用維持穩定增長。