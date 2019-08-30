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郭台銘返國！蔡沁瑜：如果要選會以獨立參選姿態參選

郭台銘講中東行 沙國對這些產業有興趣

2019-08-30 11:21經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘中東行今（30）日返台，他表示，沙國對台灣的電子工業、精密機械工業及半導體工業都非常有興趣，希望能夠引進這些工業，在沙國的產業轉型中，希望兩國有合作的機會；郭台銘指出，同時也去參觀包括國營事業、石化工業及0到6歲國家幫你養的政策、高等教育投資等，學習很多寶貴的經驗。

郭台銘是否參選總統選舉是各界高度關注的焦點，雖然外界傳言紛紛，但是郭台銘一直未鬆口，且在近日前往中東參訪，今日一返抵國門，在機場發表簡單的參訪經過。

郭台銘表示，對沙國的能源政策、石油未來政策、及石化工業發展學習很多寶貴的經驗，同時也去看了0到6歲國家幫你養的政策，沙國很多年輕人，及他們高等教育的研究發展的投資，對於未來新科技的發展等。

他指出，這一次的行程，改變他過去以為好像沙國只有石化工業的看法，沙國對年輕人的就業輔導，也讓他學習很多；郭台銘指出，這次1,000多公里的行程 ，參觀當地的國營事業的管理、石化工業的管理等，了解到他們為什麼能做到世界一流，及各種新興產業的政策。

郭台銘表示，沙國是中東市場，也是全球回教市場，是很重要的一個市場，台灣希望能走出去，在經濟發展過程中，新的市場希望能涵蓋中東、全球的回教市場。

郭台銘說，這次去了解到沙國簽證費很貴，跟他們最高階層反應了，當場得到承諾，會給我們很特別的簽證費，希望台灣能跟沙國建立更多經貿、外交往來關係，最近他們會宣布一系列的消息，調降簽證費，加強雙方的經貿往來。

中東簽證

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