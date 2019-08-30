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郭台銘返國！蔡沁瑜：如果要選會以獨立參選姿態參選

郭台銘：台灣與沙國未來將建立更多經貿關係

2019-08-30 11:03經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘今（30）日結束中東行返國，郭台銘強調，沙烏地阿拉伯政府對台灣電子業、精密機械工業及半導體工業都有興趣，希望能把這些引進沙國產業轉型，同時，沙國也承諾未來將降低簽證費用，希望台灣能跟沙國建立更多經貿關係。

郭台銘表示，三天兩夜行程中，見到了沙國7位部長級官員，他們對於台灣電子業、精密機械工業及半導體工業都有興趣，希望能把這些引進沙國產業轉型。

郭台銘指出，從這次參訪，對沙國能源政策、石油政策及石化工業發展學習到很多寶貴經驗。也看了0到6歲國家幫你養政策，及高等教育投資，年輕人就業政策輔導等，自己學習到很多。

郭台銘表示，這次看了石化工業等，與自己先前提到的東進西和南拓政策有關聯，沙國是中東及全球回教重要市場，台灣要能走出去，南拓政策希望能涵蓋到中東及全球回教市場。

郭台銘認為，沙國簽證費用要高達數百美元（約800美元），他也反映這點，沙國也當場承諾會給我們優惠，未來希望台灣能跟沙國建立更多經貿關係，他們近期會宣布一系列消息，加強雙方經貿往來。

郭台銘近期應日本軟銀創辦人孫正義邀請，前往中東展開參訪行程，和當地基金公司、能源廠代表會面，對能源採購事宜進行了解。據郭台銘辦公室轉述，郭台銘此行意在追隨前行政院長孫運璿的腳步。

中東半導體

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